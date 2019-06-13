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Партия "Европейская Солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка
Партия «Европейская Солидарность» обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля. Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов — женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО «Солідарна Справа Громад».
1. ПОРОШЕНКО Петр
2. ПАРУБИЙ Андрей
3. ГЕРАЩЕНКО Ирина
4. ЗАБРОДСКИЙ Михаил
5. ФЕДИНА София
6. ДЖЕМИЛЕВ Мустафа
7. ЗИНКЕВИЧ Яна
8. ЧИЙГОЗ Ахтем
9. СИНЮТКА Олег
10. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Иванна
11. ГЕРАСИМОВ Артур
12. КУБИВ Степан
13. ФРИЗ Ирина
14. ЮЖАНИНА Нина
15. ЛУЦЕНКО Ирина
16. СЮМАР Виктория
17. АРЬЕВ Владимир
18. ПАВЛЕНКО Ростислав
19. ВЕЛИЧКОВИЧ Николай
20. АЛЕКСЕЕВ Сергей
21. КНЯЗЕВИЧ Руслан
22. САВРАСОВ Максим
23. ИОНОВА Мария
24. БОЙКО Наталья
25. ВЯТРОВИЧ Владимир
26. НИКОРАК Ирина
27. ЧЕРНОВОЛ Татьяна
28. ПЯТИГОРЕЦ Денис
29. ЛЕВУС Андрей
30. БАЛАСИНОВИЧ Наталья
31 КАРПОВ Андрей
32. БИРЮКОВ Юрий
33. ТАРАН Сергей
34. ЧЕРНЕНКО Александр
35. АНДРЕЕВ Андрей
36. ГАБИБУЛЛАЕВА Динара
37. ПЕТРОВ Алексей
38. КИРИЛЕНКО Вячеслав
39. РОЗЕНКО Павел
40. СОЛЯР Владимир
41. АРТЮШЕНКО Игорь
42. ТАЛПА Михаил
43. ПОГРЕБИСКИЙ Александр
44. ВЫСОЦКИЙ Сергей
45. БРИГИНЕЦ Александр
46. УРСУЛЕНКО Елена
47. СМОЛИЙ Андрей
48. БОЛДЫРЕВ Олег
59. ЛАПИН Игорь
50. ОБЕРТИНСКАЯ Людмила
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!