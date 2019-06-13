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В Одессе таксист угнал машину своей клиентки
В четверг, 13 июня, одесские полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в угоне иномарки пассажирки, которую он накануне подвозил.
52-летняя женщина забыла технический паспорт и ключи от своего «Ford» в салоне такси, которым накануне вечером добиралась домой. Утром одесситка обнаружила, что ее личное легковое авто, припаркованное у дома, угнали.
Об этом хозяйка «Ford» сразу сообщила в полицию, и в течение нескольких часов правоохранители вышли на след злоумышленников.
«Оказалось, к незаконному завладению транспортным средством причастен 31-летний таксист, услугами которого женщина воспользовалась, а также его 20-летний приятель. Имея на руках документы и ключи от машины, они быстро вычислили ее среди всех припаркованных у дома транспортных средств», — сообщили в Приморском отеле полиции.
Мужчины скрыли угнанную иномарку в одном из своих гаражей и размышляли, что с ним делать дальше, когда в ворота постучались сотрудники уголовного розыска.
Обоим злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК, и задержали подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», под Одессой в автосалоне продали машину, находящуюся в розыске.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!