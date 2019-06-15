Для съемок сериала «Чернобыль» использовали авиацию ВСУ: интересные факты

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Сцены с вертолетами в сериале «Чернобыль» от HBO снимались в Борисполе Киевской области на базе бригады транспортной авиации ВСУ. Украинские военные летчики консультировали американских кинематографистов, потому в сериале удалось избежать «ляпов».

Съемки проводились около года назад. Весь процесс занял около недели. Работа на съемочной площадке кипела и днем, и ночью. В роли эвакуационных вертолетов была использована авиатехника бригады. Для съемок ее пришлось искусственно «состарить».

«Подобрали вертолет, который бы максимально точно подходил под то время. Большая группа художников взялась его перекрашивать. На экране, кажется, что там все просто. Ну, вертолет, ну, зеленый. Американцы тщательно добивались эффекта „старины“, чтобы тот не выглядел, как будто только что „из салона“. А мы в свою очередь переживали, чтобы краска хорошо отмывалась. Ведь после съемок нам еще летать на этой „звезде“. Забегая наперед, скажу, что вернули технику в том же виде, в котором приняли», — рассказал в интервью «АрміяInform» заместитель командира авиабригады Олег Михайленко. Он стал основным консультантом съемочной группы.

Олег Михайленко (в центре) с актерами сериала «Чернобыль»

За штурвал вертолета посадили командира эскадрильи воинской части. Чтобы добиться желаемого результата, пришлось снимать несколько десятков дублей. «Взлет, посадка, пролет по кругу… Все! Справились! А нет! Солнце не так садилось. Опять — взлет, посадка, пролет по кругу. Все? А нет! Волосы у актеров не так, как задумано, развевались. Каждая сцена — десять-двадцать, а то и тридцать дублей», — рассказал Михайленко.

Также полковник поделился, как снимали сцену с учеными на борту вертолета: «На самом деле, вертолет тогда не летел. Его поставили на специальные вибрирующие подушки, чтобы имитировать полет. Вокруг него обустроили десятки прожекторов, ламп… Мы такой техники сроду не видели! Ассистенты постоянно ставили разного рода вопросы, а мы терпеливо все объясняли».

Напомним, «Чернобыль» стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории с рейтингом 9.7 на IMDb. Украинские зрители вскоре смогут увидеть все пять серию по телевидению.

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