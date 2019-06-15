Море шампанского и пикантные игрушки: Настя Каменских показала свой девичник (видео)

Шоу-бизнес

Настя Каменских порадовала поклонников своим ярким видео с девичника. Вечер перед свадьбой с Потапом невеста провела в компании лучших подружек. Девушки облачились в белое, а самой Насте как виновнице торжества еще и надели на голову корону.

Сценарий для девичника был выбран голливудский: девушек в лимузине останавливают полицейские — якобы за нарушение правил. Затем после многочисленных тостов, шуток, «посвящений» подружки невесты едут развлекаться в ресторан. Там компания веселится, фотографируется в «спальне невесты», играет в традиционные для девичника игры. В финальной части вечеринки Настя написала записку со своими мечтами, прикрепила ее к связке воздушных шаров и запустила в небо.

Напомним, свадьба Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) состоялась 23 мая. Молодожены отметили медовый месяц в Турции и уже вернулись к работе над музыкальными проектами.

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