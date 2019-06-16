Одесситов атакуют змеи: что происходит (фото и видео)

Происшествия

Находка не для слабонервных, притом не где-нибудь, а в собственной квартире, что в многоэтажке по улице Пишоновской, ожидала одесситку Ирину. Войдя в туалет, она столкнулась со змей — абсолютно живой и даже шипящей…

«У меня был шок. Фото сделала очень быстро и выложила на форуме дома (хорошо, что таковой есть!). Вскорости и хозяева объявились. Оказалось, нежданный гость пожаловал к нам от соседей снизу. Однако реакции сначала никакой не было: живите с ней, как хотите. Дескать, у них есть еще змеи… Хозяева, действительно, приличные люди, но что у них такое дома, никто не знал», — сообщила Ирина.

Вскорости испуг, эмоции и отчаяние отступили. Девушка вызвала службу, которая и убрала «гостью» из жилища.

Каким образом животное попало в квартиру — загадка даже для спасателей. Как рассказали в зоопарке, им известны случаи, когда жители обнаруживали змей у себя в квартирах.

«Это связано с тем, что люди приобретают экзотических животных, но не всегда правильно содержат их. Змеи, как правило, не ядовиты», — прокомментировали специалисты.

По словам зоозащитников, чаще всего горожан «навещают» безобидные домашние полозы, которых можно опознать по яркой окраске и довольно большой длине. Полозы не могут перемещаться далеко от дома, а значит, его владельцы живут в вашем или соседнем подъезде. Эти змеи нередко выбираются из открытого окна квартиры своих хозяев и переползают по карнизу на соседний балкон. Кроме того, они могут попасть в «чужую квартиру» через вентиляционную шахту.

Тем временем пресмыкающееся всерьез напугало отдыхающих на популярном одесском пляже Ланжерон.

Судя по опубликованному видео, рептилия сама была перепугана и, похоже, она больше боялась людей, нежели наоборот.

В одесском Центре Южного НИИ морского и рыбного хозяйства и океанографии считают, что к морскому побережью могли приплыть простые ужи, которые абсолютно безобидны. Исключением может стать только сезон спаривания, который проходит весной.

Напомним, стало известно, какие пляжи Одессы являются безопасными для отдыхающих.

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