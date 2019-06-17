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Импортозамещение в действии: сеть насмешил российский "сыр" из дерева
В сети бурное веселье вызвали фото, сделанные в Костроме (Россия), где устроили сырный фестиваль, посетителям которого предложили «невиданный продукт» — «Сыр на березовых бруньках». Ранее во Владимире уничтожили сыр иностранного производства, обнаруженный в российских магазинах.
«На гастрономическом фестивале в Костроме представили сыр из дерева», — говорится в комментарии к фото, выложенном в Twitter.
В России, периодически устраивают показательную ликвидацию качественной продукции иностранного производства. Так что представление деревянного «сыра» интернет-пользователи живо комментировали, часто поминая преславутое «импортозамещение».
«И подавать на лопате. Вкусняшка».
«А хіба на залісснянській є слово „бруньки“? А не „почка“? І тут с… ли!»
«Пожалуй, это лучший натуральный сыр российского производства!»
«Из березового молока».
«Довольно оригинальная реклама водки».
«Зато натуральный, без добавок!»
«Импортозамещение?»
«Модель „Х…р трактором раздавишь“?»
«Ждем колбас, хамона и бекона из Череповецкого чугуна!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе Челябинской области доставили 20 тонн сыра, произведенного в Литве. Груз, по документам следовавший из Казахстана в Беларусь, подлежал уничтожению, как санкционный.
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