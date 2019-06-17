Мир

Импортозамещение в действии: сеть насмешил российский "сыр" из дерева

В сети бурное веселье вызвали фото, сделанные в Костроме (Россия), где устроили сырный фестиваль, посетителям которого предложили «невиданный продукт» — «Сыр на березовых бруньках». Ранее во Владимире уничтожили сыр иностранного производства, обнаруженный в российских магазинах.

«На гастрономическом фестивале в Костроме представили сыр из дерева», — говорится в комментарии к фото, выложенном в Twitter.

В России, периодически устраивают показательную ликвидацию качественной продукции иностранного производства. Так что представление деревянного «сыра» интернет-пользователи живо комментировали, часто поминая преславутое «импортозамещение».

«И подавать на лопате. Вкусняшка».

«А хіба на залісснянській є слово „бруньки“? А не „почка“? І тут с… ли!»

«Пожалуй, это лучший натуральный сыр российского производства!»

«Из березового молока».

«Довольно оригинальная реклама водки».

«Зато натуральный, без добавок!»

«Импортозамещение?»

«Модель „Х…р трактором раздавишь“?»

«Ждем колбас, хамона и бекона из Череповецкого чугуна!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе Челябинской области доставили 20 тонн сыра, произведенного в Литве. Груз, по документам следовавший из Казахстана в Беларусь, подлежал уничтожению, как санкционный.

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