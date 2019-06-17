Бари Алибасова выписали из больницы: свежие данные о состоянии артиста

Шоу-бизнес

Известного продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. В московской клинике Алибасов находился с 4 июня после тяжелого отравления химикатами: Бари по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

После финальной гастроскопии 17 июня пациенту разрешили выписаться. Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина отправляются в Казахстан. Там продюсер пройдет реабилитационный период, необходимый для восстановления функций организма. В Казахстан Алибасова пригласило высшее руководство страны.

Напомним, вследствие несчастного случая 4 июня Бари Алибасов получил тяжелые ожоги органов пищеварения, пострадали желудок и пищевод. До 11 июня пострадавший находился в медикаментозном сне. После того, как Алибасов пришел в себя, стало понятно, что ему необходима будет реабилитация: поначалу продюсер не узнавал родных и близких, плохо ориентировался во времени. Также из-за оставшихся в горле рубцов, возможно, придется делать пластическую операцию.

Ранее предполагалось, что реабилитацию Алибасов будет проходить в европейской клинике, но в итоге выбор был сделан в пользу Средней Азии.

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