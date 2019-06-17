ДТП с украинцами в Польше: число жертв увеличилось

Происшествия

В Польше скончался еще один украинец, пострадавший в ДТП в Любушском воеводстве. В аварии 12 июня автомобиль с украинцами слетел с трассы и врезался в дерево. Двое мужчин скончались на месте ДТП, еще один умер в больнице, а за жизнь самого юного пострадавшего врачи пытались бороться.

17 июня было объявлено, что спасти 19-летнего Александра К. не удалось — травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Как сообщает Укринформ, репатриация погибших в ДТП состоится не раньше 19 июня. Все жертвы аварии были родом из одного и того же села в Ровенской области.

Напомним, ДТП случилось в вечернее время на трассе местного значения. По какой причине автомобиль потерял управление, сейчас выясняется.

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