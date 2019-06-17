- 23:09 Регина Тодоренко насмешила сеть постельным фото с Владом Топаловым
- 22:40 ДТП с украинцами в Польше: число жертв увеличилось
- 22:22 «Туристический бренд»: в сети волна негодования из-за неудачного высказывания Зеленского об украинских женщинах
- 22:17 Терпела адские боли: россиянка 23 года прожила с ножницами в животе
- 21:36 Под Одессой пропала еще одна школьница: объявлен розыск
- 21:23 Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию
- 21:04 Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, – Артур Марин
- 20:35 На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя
- 20:12 Почти Венеция: в Киеве ливень затопил дороги
- 19:51 Зеленский на встрече с Макроном назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»
- 19:47 «Стал для меня всем миром»: Александра Кучеренко трогательно поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения
- 19:43 Бывший президент Египта скончался прямо во время судебного заседания
ДТП с украинцами в Польше: число жертв увеличилось
В Польше скончался еще один украинец, пострадавший в ДТП в Любушском воеводстве. В аварии 12 июня автомобиль с украинцами слетел с трассы и врезался в дерево. Двое мужчин скончались на месте ДТП, еще один умер в больнице, а за жизнь самого юного пострадавшего врачи пытались бороться.
17 июня было объявлено, что спасти 19-летнего Александра К. не удалось — травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Как сообщает Укринформ, репатриация погибших в ДТП состоится не раньше 19 июня. Все жертвы аварии были родом из одного и того же села в Ровенской области.
Напомним, ДТП случилось в вечернее время на трассе местного значения. По какой причине автомобиль потерял управление, сейчас выясняется.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...