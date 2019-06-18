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ДТП со студенткой без прав в Ужгороде: появились данные о пострадавшем
Стали известны последствия резонансного ДТП в Ужгороде, когда студентка без прав на Porsche Cayennе тяжело травмировала водителя «Форда». Пострадавший уже пришел в себя, но его ввели в искусственную кому.
32-летний житель Ужгорода был госпитализирован в критическом состоянии, с многочисленными переломами, в том числе с повреждениями костей черепа. Также не обошлось без травм жизненно важных внутренних органов.
Пострадавшему собираются наложить трахеостому (специальную горловую трубку), чтобы в легкие поступал воздух. «Травма очень тяжелая… Если все будет гладко, мы попробуем ему наложить трахеостому. Тогда мы будем его выводить из этого состояния (искусственной комы)», — рассказал Mukachevo.net главврач Ужгородской больницы Иван Курах.
Медики осторожно оценивают шансы пострадавшего, но признают, что пациенту очень помогла нейрохирургическая операция в первые часы после ДТП.
Напомним, авария случилась вечером 15 июня. 21-летняя девушка на Porsche Cayennе выехала на встречную полосу и столкнулась со вторым автомобилем. Жительницы Свалявы объясняла, что водительских прав у нее нет, а машину она взяла покататься. Студентку взяли под стражу.
Из-за схожести ужгородского ДТП с аварией в Харькове в октябре 2017 года девушку на внедорожнике в репортажах называли «второй Зайцевой».
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