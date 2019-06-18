Украина

На Донбассе уничтожена огневая точка боевиков: в сети показали видео меткого удара

На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую пулеметную точку. Метким выстрелом из ПТУРа позиция врага была обезврежена, один боевик ликвидирован, двое ранены.

Запись событий на Светлодарской дуге опубликовал в Facebook Юрий Москаленко.

Видео содержит нецензурную лексику

По данным штаба ООС, за сутки 17 июня вооруженные формирования России 34 раза нарушали на Донбассе режим тишины. Враг обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее защитники Украины на Донбассе уничтожили вражеский опорный пункт, а также ликвидировали автомобиль, подвозивший боевикам оружие и боеприпасы.

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