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Микс из алкоголя из наркотиков: в Киеве пациент больницы напал на врачей прямо в реанимации
В столичной Больнице скорой помощи произошло ЧП — доставленный в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пациент совершил нападение на персонал с ножом. Как сообщили в соцсети, все случилось в палате интенсивной терапии, где находятся люди в крайне тяжелом состоянии.
Утихомирить буйного пациента смог прибывший по вызову наряд Муниципальной охраны, после чего его передали полиции.
Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.
В сети появилось фото злоумышленника.
Буйный пациент
Напомним, в марте в Запорожье пьяный мужчина разбил машину скорой помощи и избил ее водителя. А еред этим в Киеве врача-нейрохирурга облили неизвестной жидкостью.
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