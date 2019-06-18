Происшествия

Микс из алкоголя из наркотиков: в Киеве пациент больницы напал на врачей прямо в реанимации

В столичной Больнице скорой помощи произошло ЧП — доставленный в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пациент совершил нападение на персонал с ножом. Как сообщили в соцсети, все случилось в палате интенсивной терапии, где находятся люди в крайне тяжелом состоянии.

Утихомирить буйного пациента смог прибывший по вызову наряд Муниципальной охраны, после чего его передали полиции.

Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

В сети появилось фото злоумышленника.

Буйный пациент

Напомним, в марте в Запорожье пьяный мужчина разбил машину скорой помощи и избил ее водителя. А еред этим в Киеве врача-нейрохирурга облили неизвестной жидкостью.

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