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По стеклянному мосту в Киеве проехал грузовик (видео)
После того, как на «стеклянный мост» в Киеве заехал мотоциклист, и в сети появились предположения о скором появлении на мосту большегрузных фур, там зафиксировали появление тяжелой коммунальной техники. Видео появилось в сообществе dtp.kiev.ua.
На данный момент столичные власти не объяснили, насколько адекватным было использование такого грузовика на мостовой конструкции и почему для очистки моста не использовали более легкую технику.
В комментариях пользователи пошутили, что таким образом на мосту охлаждают асфальт, «чтобы фуры в дальнейшем колею не продавили».
Также киевляне предположили, что теперь на мосту стоит ждать появления поездов метро.
Напомним, в Киеве до сих пор не выписали штраф водителю «Мерседеса», заехавшему на мост ради селфи.
Сейчас авто стоит припаркованным на подземной автостоянке по улице Предславинской на Печерске.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!