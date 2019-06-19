Происшествия

По стеклянному мосту в Киеве проехал грузовик (видео)

После того, как на «стеклянный мост» в Киеве заехал мотоциклист, и в сети появились предположения о скором появлении на мосту большегрузных фур, там зафиксировали появление тяжелой коммунальной техники. Видео появилось в сообществе dtp.kiev.ua.

На данный момент столичные власти не объяснили, насколько адекватным было использование такого грузовика на мостовой конструкции и почему для очистки моста не использовали более легкую технику.

В комментариях пользователи пошутили, что таким образом на мосту охлаждают асфальт, «чтобы фуры в дальнейшем колею не продавили».

Также киевляне предположили, что теперь на мосту стоит ждать появления поездов метро.

Напомним, в Киеве до сих пор не выписали штраф водителю «Мерседеса», заехавшему на мост ради селфи.

Сейчас авто стоит припаркованным на подземной автостоянке по улице Предславинской на Печерске.

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