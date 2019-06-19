На Донбассе взорвали инкассаторское авто: первые детали

Происшествия

В Попаснянском районе Донецкой области совершен подрыв инкассаторского автомобиля ПриватБанка, тем не менее сотрудники банка не пострадали — их и денежные средства успели заблокировать в бронированном отсеке автомобиля. Напомним, аналогичное нападение на автомобиль банка произошел в ноябре 2018 года в Ирпене под Киевом.

На место инцидента, который произошел в прифронтовой зоне — у села Врубовка — был отправлен резервный инкассаторский автомобиль, также там работает полиция, сообщила в сети сотрудник банка Светлана Литвин.

По предварительным данным, под пострадавшим авто взорвалось самодельное взрывное устройство.

Теперь банк обещает выплатить 50 тысяч гривен за любую информацию, которая позволит установить личности подрывников. Информация принимается по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на электронную почту [email protected] и по другим каналам связи.

Напомним, в апреле в Харьковской области обезвредили целую банду, промышлявшую нападениями на инкассаторов.



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