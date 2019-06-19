- 15:16 «Заря» узнала соперников в квалификации Лиги Европы
- 15:16 Жара усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 15:05 Гибель Дмитрия Тымчука: появилось видео с места происшествия
- 15:00 На Донбассе взорвали инкассаторское авто: первые детали
- 14:53 Гибель Дмитрия Тымчука: в полиции озвучили первые версии
- 14:46 Катастрофа MH17: следователи назвали имена 4 подозреваемых
- 14:43 Гибель Дмитрия Тымчука: две очевидные странности
- 14:43 Нагадала цыганка: известная телеведущая ждет третьего ребенка
- 14:34 Украинские компании больше не должны продавать валютную выручку НБУ: как это отразится на гривне
- 14:21 Один из главных врагов Кремля в Украине: кто такой Дмитрий Тымчук
- 14:02 Не мог военный так "застрелиться": что пишут в сети о гибели Дмитрия Тымчука
- 14:02 В Киеве сын избил мать и нанес смертельную травму ее мужу
На Донбассе взорвали инкассаторское авто: первые детали
В Попаснянском районе Донецкой области совершен подрыв инкассаторского автомобиля ПриватБанка, тем не менее сотрудники банка не пострадали — их и денежные средства успели заблокировать в бронированном отсеке автомобиля. Напомним, аналогичное нападение на автомобиль банка произошел в ноябре 2018 года в Ирпене под Киевом.
На место инцидента, который произошел в прифронтовой зоне — у села Врубовка — был отправлен резервный инкассаторский автомобиль, также там работает полиция, сообщила в сети сотрудник банка Светлана Литвин.
По предварительным данным, под пострадавшим авто взорвалось самодельное взрывное устройство.
Теперь банк обещает выплатить 50 тысяч гривен за любую информацию, которая позволит установить личности подрывников. Информация принимается по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на электронную почту [email protected] и по другим каналам связи.
Напомним, в апреле в Харьковской области обезвредили целую банду, промышлявшую нападениями на инкассаторов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...