Страх и слезы: психолог о закулисье проекта «Голос. Діти»

Шоу-бизнес

На канале «1+1» состоялся последний выпуск «слепых прослушиваний» проекта «Голос. Діти-5». Звездные тренеры — Джамала, Дзидзьо, Позитив и Надя Дорофеева набрали свои команды. В каждой — по двенадцать участников. Уже в воскресенье, 23 июня, они будут сражаться в вокальных боях за право попасть в прямые эфиры проекта. Суперфинал детского «Голоса» состоится 7 июля.



Известно, что с участниками «Голос. Діти» и их родителями на всех этапах проекта работают психологи. Это важная составляющая шоу, поскольку любой выход на сцену перед зрителями и тренерами сопряжен с волнением, которое мешает ребенку раскрыться в полной мере. Поэтому работа психологов направлена на предупреждение и снятие нервных зажимов, которые могут помешать представить себя на сцене «Голоса». Но случаются разные ситуации. И тут на помощь приходят психологи. Как может сказаться на маленьких участниках неудача на проекте, как реагировать на критические замечания и что должны знать родители детей-вокалистов? В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» постоянный психолог шоу «Голос. Діти» Марина Гуменюк рассказала, о том, как правильно подготовить ребенка к выступлению на сцене.

— Участие в телешоу — это опыт, который учит правильно воспринимать победы и поражения, или испытание, которое подходит не для всех?

— Для многих детей, которые приходят на проект, процесс выступления достаточно природный. Они уже привыкли показывать себя, начиная с утренников в детских садах. У некоторых есть опыт участия в различных конкурсах. Да, он не всегда приятный. Не все проходят дальше в нашем шоу, и это нормально. Знаете, для ребенка участие в подобных вокальных проектах — это не катастрофа, а скорее прививка. Конечно, дети расстраиваются, но при поддержке семьи, друзей и психологов, поверьте, этот процесс недолгий. Важно, что сбывается основная мечта — выступить на сцене шоу. На этом мы и делаем основной акцент.

— А если у ребенка все же нет опыта выступлений?

— Конечно, дети, которые участвуют в различных конкурсах, более стрессоустойчивы. Страх публичных выступлений — это физиологический страх, который свойствен любому человеку. А его преодоление — только опыт выступлений. Если у ребенка, который пришел в проект, его не было, то с ним обязательно проводится психологическая работа. Я присутствую на всех репетициях перед эфирами, наблюдаю за процессом выступлений и при необходимости вмешиваюсь.

Марина Гуменюк

— Как влияет на ребенка большая популярность или победа в шоу?

— Все зависит от личности ребенка, возраста, воспитания и окружения. Если ребенок маленький и родители с преподавателями не разжигают в нем культ победителя, то все проходит спокойно. Для малышей социальная оценка менее значима, чем для подростков. Для более взрослых победа — это признание, статус и выгода в плане дальнейших выступлений.

Победитель первое время находится в лучах славы, но затем внимание к нему ослабевает, и в этот период главное — не опускать руки. Заниматься вокалом и музыкой, если в этом подросток видит свое будущее. Проект — это знак качества, двигатель, который ускоряет процесс популярности. Но надо помнить, что он не дает направления, дополнительных сил, поддержки продюсеров.



— Получается, дети легче переносят стресс, чем участники взрослого «Голоса»?

— Да, так как у них еще нет негативного опыта и постоянных мыслей, почему произошло именно так, а не иначе. Дети еще не определились, чем будут заниматься в жизни, поэтому проигрыш не является для них «последним шансом». К тому же ребенку свойственно обвинять кого-то в своих неудачах, а вот взрослый чаще всего винит себя.

— Известно, что в социальных сетях после выступлений появляются комментарии, в том числе негативные. Как уберечь от них детей?

— Негативные комментарии пишут люди, у которых есть цель ранить. И это надо объяснять. Важно, чтобы родители сами рассказали, что критично себя оценивать может только сам ребенок. Кстати, детям их выступления, как правило, нравятся. К тому же важно, чтобы родители сами подавали пример. Если они зависят от оценки окружающих, то и дети будут вести себя так же.

— Кажется, что на площадке царит атмосфера детского лагеря: дети дружат, возникают первые симпатии. А как же конкуренция?



— Мы сталкиваемся с возрастным этапом у детей, когда они объединяются в группы. А группе детей никакие беды не страшны, ведь участники делятся друг с другом переживаниями и радостями. Конкуренция — понятие очень относительное. Каждый этап проекта — это чей-то уход. Дети больше расстраиваются, когда из проекта уходит друг.

— Кто-то из участников нынешнего сезона удивил вас?

— Знаете, я ведь на «Голос. Діти» с первого сезона. Для меня он уже стал родным. Здесь я испытываю такое разнообразие эмоций! И всегда положительных — от смеха до слез на глазах. На самом деле всегда есть дети, которые поют, что называется, до мурашек по телу. Но большее впечатление на меня производят порой не выступления детей, а их жизненная позиция, смелость, упорство и вера в свои силы. Поэтому мне сложно выделить кого-то одного. Все, кто приходит к нам на детский «Голос», замечательные!

Ранее звездные судьи Позитив и Надя Дорофеева, у которых в шоу была одна кнопка на двоих, рассказали в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», что при отборе реагировали больше на какие-то фишки в манере исполнения детей, искали что-то особенное, индивидуальное, таланты «с другой планеты».

«ФАКТЫ» также писали о самых ярких моментах финала «Голосу країни-9», а также побеседовали с победительницей этого вокального шоу Оксаной Мухой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter