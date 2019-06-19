Катастрофа MH17: главный подозреваемый Дубинский в интервью назвал выдвинутые обвинения бредом

Мир

В среду, 19 июня, отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский (на фото в заголовке), которого Совместная следственная группа (JIT) ранее в тот же день назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing на Донбассе 17 июля 2014 года, согласился ответить на вопросы Русской службы Би-би-си. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 19 июня на пресс-конференции в Гааге представители JIT назвали также имена еще троих подозреваемых — Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Леонида Харченко. Всем четверым, включая Дубинского, надлежит явиться в суд 9 марта 2020 года, когда в Гааге состоится первое слушание по делу о крушении пассажирского самолета, на борту которого находились 298 человек, в том числе 80 детей.

Еще раз подчеркнем, JIT считает, что Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом ракетой, выпущенной комплексом «Бук». Установка принадлежала 53-й бригаде ПВО ВС России. Эта войсковая часть базируется в Курске. «Бук» тайком доставили в Украину через границу с Россией на территорию, которая в июле 2014 года контролировалась сепаратистами. После того, как самолет был сбит, установку отвезли назад в Россию.

Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко объявлены теперь в международный розыск. На самом деле, неизвестно только местонахождение Харченко. По некоторым данным, он был убит еще в 2015 году. Остальные главные подозреваемые находятся в России и особо не прячутся.

Дубинский с позывным «Хмурый» был ключевой фигурой в организации транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая сбила Boeing 777. Так считает JIT. В первые месяцы боевых действий на востоке Украины он возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной «ДНР».

Беседу с Дубинским вел корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Главный подозреваемый вел себя вызывающе и все отрицал. Обвинения в свой адрес назвал «бредом».

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение установки „Бук“ — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко», — заявил Дубинский.

Даже отвечал он в том же духе. «16 июля был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля. Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных „черных ящиков“, которые были затем, не вскрывая отправлены Бородаю (первый глава „ДНР“, российский политтехнолог Александр Бородай — Би-би-си). Будь я злодеем, имел все возможности их уничтожить или привести в негодность», — утверждает Дубинский.

Затем он предложил следователям проверить, насколько правдивы его слова. «Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 05:00 17 июля до утра 27 июля», — сказал Дубинский.

Корреспондент попросил его прокомментировать обвинения, выдвинутые JIT в адрес его бывших подчиненных. «И Пулатов, и Харченко — мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в „ДНР“. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ… Не в компетенции начальника контрразведки передавать, а уж тем более — отдавать подобные приказы… А теперь из вызывающего хохот. „Бук“ был якобы из 53-й бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?» — заявил Дубинский.

Журналист спросил, готов ли Дубинский встретиться с членами JIT и дать свои показания? Тот ответил коротко: «Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла».

Из этого интервью очевидно, что Сергей Дубинский не собирается являться в суд. Российские власти, конечно, не станут его арестовывать и выдавать Нидерландам.

Подробное досье на Дубинского ранее собрала международная группа журналистов-расследователей Bellingcat. Известно, что он Сергей Николаевич Дубинский родился в Нескучном Донецкой области 9 августа 1962 года. В настоящее время проживает в Ростове-на-Дону в собственном доме.

Военную карьеру начал в 80-х. Во время войны в Афганистане молодой офицер командовал разведывательной ротой мотострелкового полка, который базировался в Кабуле. В 90-х он принимал участие в войне в Чечне. Там предположительно познакомился с Игорем Стрелковым. Впоследствии служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как «генерал Сергей Николаевич Петровский». Он также известен под позывным «Хмурый». Под таким же ником фигурировал на различных форумах в соцсетях. Его настоящее имя стало известно после взлома электронной почты Гиркина (Стрелкова) в мае 2014 года.

Воинское звание Дубинского неизвестно. На форумах в соцсетях он публиковал снимки в форме полковника. Но в 2014 году в интервью СМИ представлялся уже как генерал-майор. Кто присвоил ему это звание, неясно, но на последних фотографиях на нем форма российского образца.

Летом 2014 года Дубинский возглавлял военную разведку «ДНР» (ГРУ ДНР). Этот орган появился в первые дни битвы за Славянск — первого крупного противостояния пророссийских сепаратистов и украинской армии.

Расследователи считают, что причастность Дубинского к гибели MH17 очевидна. Имеются записи телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины.

Утром 17 июля 2014 года, в день крушения Boeing, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что «Бук» с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного эту установку с колонной танков бригады «Восток».

На записях, опубликованных СБУ, «Хмурый» объяснял цель переброски. По его словам, установка была нужна для защиты ополченцев, дислоцированных на линии фронта к югу от Снежного.

Сам Дубинский тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке, селе к югу от Снежного. Вот выдержка из его разговора: «Долбят „Градом“ постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, „сушку“. У нас же „Бук-М“, получили мы…»

В докладе Bellingсat утверждается, что в момент этого телефонного разговора Дубинский был уверен, что ракета, выпущенная установкой «Бук», сбила украинский штурмовик. И только потом стало ясно, что она угодила в пассажирский самолет. Очевидно, что Дубинский в момент запуска ракеты не находился рядом с «Буком». Лично «кнопку» он не нажимал. Вскоре после событий гибели Boeing «Хмурый» был вынужден покинуть Донбасс из-за конфликта с другими лидерами сепаратистов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter