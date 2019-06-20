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Дарио Срна стал тренером «Шахтера»
Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна после года выступлений в итальянском «Кальяри» завершил карьеру футболиста и вернулся в донецкий клуб. 37-летний хорват войдет в штаб нового главного тренера команды Луиша Каштру, сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».
Дарио Срна выступал в составе «оранжево-черных» с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по числу проведенных поединков. За 15 лет в «Шахтере» защитник провел 536 матчей и забил 49 мячей, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, семь Кубков Украины и восемь Суперкубков страны.
В пятницу, 21 июня, в 15:00 в киевском отеле «Опера» состоится презентация нового главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру. По окончании мероприятия на вопросы журналистов ответит и Дарио Срна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один футболист «Шахтера» перебрался в российский клуб.
Фото ФК «Шахтер»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!