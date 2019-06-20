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Популярный телеведущий получил заманчивое предложение
Известный украинский журналист Григорий Герман стал ведущим нового реалити-шоу «Родичі в турне» канала «Украина». Известно, что Григорий до этого два сезона работал в проекте «Свекруха чи невістка». Новое шоу станет его первым опытом съемок в программе о путешествиях. В новом реалити две команды родственников разных поколений, изучая интересные места в Украине, будут сражаться за приз в 50 000 гривен, который они смогут потратить на реализацию своей мечты.
— Это необычный проект, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий Герман. - По условиям нашего шоу герои зарабатывают деньги не на холодильник или ремонт квартиры, а на реализацию социальной мечты. Вместе с участниками я буду путешествовать по Украине, открывая свою родину с неожиданных, очень привлекательных сторон. В каждом из городов участники решают небольшие социальные проблемы: убирают мусор, сажают цветы, обустраивают площадку у детской больницы.
Съемочная группа уже проехала по Западной Украине и Прикарпатью. Побывала на ферме, где выращивают улиток, в заповеднике, где разводят буйволов, и научилась готовить сыр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кулинар и телеведущий Григорий Герман в поделился семейным рецептом любимого блюда — риса с чесноком и розмарином.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».