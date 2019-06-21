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Некоторые любят женщин постарше: бабушка семерых внуков ушла в секс-индустрию ради благополучия семьи
Бабушка семерых внуков из Испании Эбби Робертс рассказала о работе вебкам-моделью. Своим опытом она поделилась в передаче Sex Business («Секс-бизнес»), пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.
По словам 58-летней женщины, таким образом она обеспечивает себя и мужа, который не может трудиться по состоянию здоровья. Робертс работает вебкам-моделью по шесть или даже по семь дней в неделю. Также несколько раз в месяц она участвует в съемках порнофильмов, которые проходят в ее доме.
Муж женщины сожалеет о том, что его жене приходится так много работать, но говорит, что не против ее рода деятельности, так как он составляет единственный источник их дохода.
Робертс признается, что наслаждается тем, чем занимается, и не стесняется своего тела. «Я никогда не стремилась стать моделью, похожей на куклу „Барби“. Многие мои клиенты, особенно молодые, любят меня за то, что я постарше», — утверждает она.
Женщина также не боится, что ее внуки узнают о ее карьере в порно. По ее мнению, секс — неотъемлемая часть жизни, и скрывать его не стоит.
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