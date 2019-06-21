Политика

Через год Россия будет у всех в головах: уволившаяся с ZIK журналистка откровенно высказалась о реванше Кремля в Украине

Скупив телеканалы в Украине, пророссийские силы добьются, что уже через год население будет абсолютно лояльно к стране-агрессору. Об этом предупредила журналистка Татьяна Даниленко, недавно уволившаяся с телеканала ZIK после его продажи соратнику Виктора Медведчука.

Даниленко возмущается, что ни журналистское сообщество, ни спецслужбы не возмущаются против российского наступления на телеканалы.

«Никакой реакции спецслужб, правоохранительной системы, антимонопольного комитета, правительства, посольств ОБСЕ, НАТО, „Репортеров без границ“, журналистских профсоюзов. Ноль реакции. Ни один топ-политик не высказался в защиту… Это история не о медиа. Это история о политической ситуации. А она складывается так, что через год Россия будет не у порога, а во всех головах», — предостерегает журналистка.

Напомним, 14 июня после покупки ZIK в активе Тараса Козака оказались три крупных украинских телеканала. Козака называют соратником кума Путина Виктора Медведчука, и потому активные украинцы крайне негативно отнеслись к получению ним контроля за телеканалом.

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