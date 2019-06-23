Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца (фото)

Политика

Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко и его жена Марина посетили свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу», — отметил экс-президент.

Порошенко добавил, что для него большая честь стать гостем их праздника и подарить икону, которая будет «оберегать новую украинскую семью».

«Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам, «Соколята», — написал Порошенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», в эфире одного из украинских телеканалов Порошенко заявил о готовности помогать новой властной команде во всех вопросах, представляющих государственный интерес.

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