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Бычки бросаются на камни и пытаются удержаться там плавниками: под Полтавой зафиксирован массовый мор рыбы (фото)
Вчера, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области зафиксирован массовый мор рыбы в Днепре. Как сообщают местные жители, береговая линия от бассейна «Нептун» до аттракциона «Колесо обзора» усеяна дохлой рыбой. Много ее и в воде — плавает брюшками вверх.
Первым забил тревогу местный житель Евгений Гусак, который выложил видео аномального явления в интернет, сопроводив его текстом: «Всем внимание! Травонули Днепр. Раки вылазят на берег, рыба тоже на берег выбрасывается. У кого есть фото, присылайте. Давайте отправлять жалобы на 1545 (правительственная „горячая линия“). Нужна огромная масса заявлений. Вода и воздух — это же самый основной и самый важный фактор нашей жизни и нашего здоровья».
О масштабах экологического бедствия говорить пока рано, но за час, утверждает Евгений, один человек может собрать три ведра еще живой рыбы и раков.
Можно было бы предположить, что к мору привела установившаяся аномальная жара, вследствие которой наблюдается недостаток кислорода в водоемах. Как объясняют специалисты, это сезонное явление, связанное с цветением водорослей. Когда они начинают отмирать, происходит химический процесс, в результате которого выделяется марганец, который и забирает из воды растворимый кислород. Как следствие, наступает мор рыбы и всего живого, а вода приобретает рыжий оттенок. Но в данном случае вода не поменяла естественного цвета. Значит, остается влияние «химии»?
- В любом случае, на это больно смотреть, — рассказывает кременчужанин. — Бычки, как земноводные, бросаются на камни и пытаются там удержаться плавниками. Раки «толпами» лезут на берег. Я выбирал самые крупные экземпляры, а мелких немерено. Особенно тюльки…
Но в пищу живую рыбу и раков люди боятся употреблять, не рискуют давать даже котам.
Официальных комментариев по поводу массового мора рыбы в Днепре пока нет. Возможно, потому, что в выходные сотрудники СЭС и других государственных служб отдыхают и празднуют профессиональный праздник (День государственного служащего отмечают 23 июня).
Как сообщали «ФАКТЫ», что в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попали ядохимикаты.
Фото Евгений Гусак, «Кременчугская газета»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!