В Кременчуге полицейские избили мужчину прямо в магазине

Происшествия

Вчера, 22 июня, житель Кременчуга, отправившийся за покупками в магазин «Оптовичок» по улице Богдана Хмельницкого, вернулся домой избитым… полицейскими. От худшего его спасла продавщица, вызвавшая наряд патрульных.

Сам потерпевший рассказал, из-за чего началась потасовка:

- Я сделал замечание группе нетрезвых молодых людей, которые в грубой форме требовали от продавщицы выписать им чек, ругаясь при этом матом. Рядом стояли дети. Я сказал: «Выражайтесь по-хорошему, тут же дети». Кто-то из них меня толкнул плечом, и завязалась драка прямо в магазине. Продавщица позвонила в полицию.

Экипажу патрульных полицейских, прибывших на место происшествия, довелось составить протокол на двух своих коллег — участковых городского отдела полиции. Двое из нетрезвой компании к тому времени успели скрыться. У потерпевшего зафиксированы побои лица и головы. Ему вызвали «скорую», а прибывшая следственно-оперативная группа начала расследование инцидента.

«Около 17:00, когда поступила информация о драке в магазине, ее участники — участковые полицейские — находились вне службы, — прокомментировал инцидент начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области Андрей Замахин. — По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения. По данному факту проводится служебное расследование полицией области. Участковые отстранены от исполнения функциональных обязанностей, решается вопрос о целесообразности их пребывания в органах полиции. Выводы служебного расследования будут направлены в ГБР для предоставления действиям фигурантов правовой оценки».

Кстати, это уже не первый случай в Кременчуге, когда от рук полицейских страдают люди. Сейчас в суде рассматривается дело бывших работников полиции, которые накануне Нового года избили на улице мужчину (у него диагностировали перелом основания черепа), а затем его ограбили. Двое из них тоже находились в состоянии алкогольного опьянения, вне службы. Проходя мимо Центрального рынка, один из них ударил кулаком по капоту стоявший автомобиль. Случайный прохожий сделал им вежливое замечание и поплатился за это. Прибывшие на место инцидента еще двое полицейских не только не защитили потерпевшего, но и попытались скрыть факт преступления, совершенного коллегами — вывезли жертву за пределы города, где продолжили над нею экзекуцию. Подсудимым грозит до 15 лет тюремного заключения.

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