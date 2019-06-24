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Все было иначе: ликвидатор о сериале «Чернобыль» от HBO
Посмотрел американский сериал «Чернобыль» 2019 года и остался в раздвоенных чувствах, — написал Борис Горбачёв, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, участник ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС с 18-летним стажем. — С одной стороны, острый сюжет, блестящая игра актеров, полные драматизма сцены самой Чернобыльской аварии и работ по ликвидации ее последствий, документальный стиль, дотошное воспроизведение реалий того времени (одежда, дома, автомобили, форма военных, пожарных, ликвидаторов, школьников
И, судя по эмоциональному воздействию на зрителя, снят сериал «Чернобыль», конечно, мастерски, — считает Борис Горбачёв. — Я даже прослезился на 5-й серии.
С другой стороны, сам режиссер называет его художественным. А такой характер сериала допускает любые фантазии ради успеха у зрителя. И тут возникает вопрос, а насколько достоверно режиссер представил чернобыльские события и людей, в них участвовавших.
В интернете почти во всех отзывах, отмечая высокие художественные достоинства сериала, зрители четко указывают на частичное, а в ряде сцен и на полное несоответствие реальным событиям. Несоответствий так много, что о них можно написать целую книгу. Поэтому автор решил обсудить здесь только одно из них, которое все почему-то старательно обходят. Это касается сцен «чернобыльского» суда, показанных в 5-й серии.
Во-первых, участники заседания таких речей, как в сериале, не произносили. Да и сам суд проходил совсем не так, как там показано.
А во-вторых, сериал строится на версии, мол, после нажатия аварийной кнопки АЗ-5 графитовые наконечники управляющих стержней вошли в активную зону реактора и вызвали его разгон с дальнейшим взрывом.
Официальная версия 1986 года просто утверждала, что реактор взорвался после нажатия кнопки АЗ-5 без упоминания о наконечниках. Их приплели к взрыву реактора только в 1991 году. Поэтому на суде в 1987 году о такой их роли в принципе не могли говорить.
Тем не менее, сериал прямо навязывает зрителю эту ложную версию. Ложную потому, что до сих пор нет никаких научных доказательств, что наконечники начали куда-то вдвигаться после нажатия кнопки АЗ-5! Это утверждение было голословным с самого начала, таким оно остается и в 2019 году. Но сериал об этом важнейшем обстоятельстве умалчивает.
На самом же деле реактор был разрушен перегретым паром примерно за 20 секунд до нажатия кнопки АЗ-5 (т.н. «первый взрыв»). Под его (реактора. — Ред.) «крышкой» скопилась гремучая смесь водорода, кислорода и графитовой пыли. Ее взрыв мощностью, эквивалентной 30 тоннам тротила (!) (т.н. «второй взрыв») разрушил здание 4-го блока и вынес уже останки реактора наружу. Причем момент этого взрыва практически совпал с моментом нажатия кнопки АЗ-5. Но сериал обо всем этом умалчивает.
Поэтому после нажатия кнопки графитовые наконечники никак не могли начать свое движение, ибо в этот момент уже не существовало ни реактора, ни самих наконечников. Следовательно, официальные версии 1986, 1991 года и остальные, основанные на этом голословном утверждении, являются ошибочными. Но сериал умалчивает и об этом.
Истинные причины взрыва реактора были найдены не официальными комиссиями, а профессионалами своего дела через две (!!) недели после аварии:
«Взрыв произошел вследствие ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС» (документ СБУ, № 31 от 11 мая 1986 г).
Обратите внимание на дату! Но «верхи» эти выводы строго засекретили и начали свои политические игрища вокруг Чернобыльской аварии. Тогда и появились официальные версии 1986 и 1991 года.
Но сериал умалчивает об этих важнейших обстоятельствах.
А вместо них зрителю старательно навязывают механическую смесь этих двух ошибочных версий. То есть даже в самом главном вопросе Чернобыльской аварии — о ее причинах — они совсем ушли то ли в мир своих художественных фантазий, то ли в мир своих пропагандистских установок. А что вы хотите, Голливуд есть Голливуд.
Поэтому многие «чернобыльцы», считая сериал «Чернобыль» объективно весьма полезным, воспринимают его как чисто художественный голливудский фильм-катастрофу.
PS. Более подробный материал по обсуждаемому вопросу можно найти на сайте газеты «ФАКТЫ».
Автор отзыва изложил собственное мнение о сериале «Чернобыль». Мнение редакции может не совпадать с взглядом автора.
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