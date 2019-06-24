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Все было иначе: ликвидатор о сериале «Чернобыль» от HBO

Посмотрел американский сериал «Чернобыль» 2019 года и остался в раздвоенных чувствах, — написал Борис Горбачёв, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, участник ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС с 18-летним стажем. — С одной стороны, острый сюжет, блестящая игра актеров, полные драматизма сцены самой Чернобыльской аварии и работ по ликвидации ее последствий, документальный стиль, дотошное воспроизведение реалий того времени (одежда, дома, автомобили, форма военных, пожарных, ликвидаторов, школьников и т. д. ), все это вызывает у «чернобыльцев» ощущение ностальгического переноса в ту эпоху.

И, судя по эмоциональному воздействию на зрителя, снят сериал «Чернобыль», конечно, мастерски, — считает Борис Горбачёв. — Я даже прослезился на 5-й серии.

С другой стороны, сам режиссер называет его художественным. А такой характер сериала допускает любые фантазии ради успеха у зрителя. И тут возникает вопрос, а насколько достоверно режиссер представил чернобыльские события и людей, в них участвовавших.

В интернете почти во всех отзывах, отмечая высокие художественные достоинства сериала, зрители четко указывают на частичное, а в ряде сцен и на полное несоответствие реальным событиям. Несоответствий так много, что о них можно написать целую книгу. Поэтому автор решил обсудить здесь только одно из них, которое все почему-то старательно обходят. Это касается сцен «чернобыльского» суда, показанных в 5-й серии.

Во-первых, участники заседания таких речей, как в сериале, не произносили. Да и сам суд проходил совсем не так, как там показано.

А во-вторых, сериал строится на версии, мол, после нажатия аварийной кнопки АЗ-5 графитовые наконечники управляющих стержней вошли в активную зону реактора и вызвали его разгон с дальнейшим взрывом.

Официальная версия 1986 года просто утверждала, что реактор взорвался после нажатия кнопки АЗ-5 без упоминания о наконечниках. Их приплели к взрыву реактора только в 1991 году. Поэтому на суде в 1987 году о такой их роли в принципе не могли говорить.

Тем не менее, сериал прямо навязывает зрителю эту ложную версию. Ложную потому, что до сих пор нет никаких научных доказательств, что наконечники начали куда-то вдвигаться после нажатия кнопки АЗ-5! Это утверждение было голословным с самого начала, таким оно остается и в 2019 году. Но сериал об этом важнейшем обстоятельстве умалчивает.

На самом же деле реактор был разрушен перегретым паром примерно за 20 секунд до нажатия кнопки АЗ-5 (т.н. «первый взрыв»). Под его (реактора. — Ред.) «крышкой» скопилась гремучая смесь водорода, кислорода и графитовой пыли. Ее взрыв мощностью, эквивалентной 30 тоннам тротила (!) (т.н. «второй взрыв») разрушил здание 4-го блока и вынес уже останки реактора наружу. Причем момент этого взрыва практически совпал с моментом нажатия кнопки АЗ-5. Но сериал обо всем этом умалчивает.

Поэтому после нажатия кнопки графитовые наконечники никак не могли начать свое движение, ибо в этот момент уже не существовало ни реактора, ни самих наконечников. Следовательно, официальные версии 1986, 1991 года и остальные, основанные на этом голословном утверждении, являются ошибочными. Но сериал умалчивает и об этом.

Истинные причины взрыва реактора были найдены не официальными комиссиями, а профессионалами своего дела через две (!!) недели после аварии:

«Взрыв произошел вследствие ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС» (документ СБУ, № 31 от 11 мая 1986 г).

Обратите внимание на дату! Но «верхи» эти выводы строго засекретили и начали свои политические игрища вокруг Чернобыльской аварии. Тогда и появились официальные версии 1986 и 1991 года.

Но сериал умалчивает об этих важнейших обстоятельствах.

А вместо них зрителю старательно навязывают механическую смесь этих двух ошибочных версий. То есть даже в самом главном вопросе Чернобыльской аварии — о ее причинах — они совсем ушли то ли в мир своих художественных фантазий, то ли в мир своих пропагандистских установок. А что вы хотите, Голливуд есть Голливуд.

Поэтому многие «чернобыльцы», считая сериал «Чернобыль» объективно весьма полезным, воспринимают его как чисто художественный голливудский фильм-катастрофу.

PS. Более подробный материал по обсуждаемому вопросу можно найти на сайте газеты «ФАКТЫ».

Автор отзыва изложил собственное мнение о сериале «Чернобыль». Мнение редакции может не совпадать с взглядом автора.

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