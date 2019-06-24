Происшествия

Торговали вирусами: в Одессе и Запорожье задержали хакеров, сотрудничавших с россиянами

Сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно с коллегами из следственного управления Одесского регионального главка Нацполиции изобличили жителей Одессы и Запорожья в сговоре с российскими хакерами. Злоумышленники распространяли среди украинских пользователей компьютерной техники вредоносные программы — вирусы типов «криптомайнер» и stealer. Ранее киберполиция закрыла в Украине более 30 онлайн-кинотеатров.

«Созданные вирусы использовались в среде операционных систем Windows для майнинга криптовалют, вмешательства в работу компьютеров и копирования персональной и биллинговой информации собственников зараженных компьютеров (логины, пароли, файлы cookie, данные о кошельках криптовалют, доступ к онлайн-банкингу)», — сообщили в департаменте киберполиции.

Как уточнили в ведомстве, российские хакеры создавали вирусы, а их украинские «партнеры» сбывали их на закрытых хакерских форумах, получая за это процент от продаж. Чтобы анонимизировать платежи, злоумышленники использовали российские платежные системы.

По месту жительства у одессита и запорожца проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, использовавшаяся для преступной деятельности. Во время предварительного осмотра техники специалисты из киберполиции обнаружили вредоносное программное обеспечение. Также обнаружена переписка злоумышленников с пользователями хакерских форумов, через которые они продавали вирусы.

Решается вопрос об объявлении подозрения одному из участников преступной группы. Его сообщнику, жителю Одессы, уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 361−1 УК Украины (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). Сообщникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Киберполицейские напомнили пользователям ПК меры безопасности: устанавливать актуальные обновления ОС, пользоваться антивирусными программами, не загружать неизвестные и подозрительные программы, не переходить по подозрительным электронным ссылкам, а также делать резервные копии информации с компьютера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ноутбук с шестью самыми опасными вирусами продали за 1,3 млн долларов.



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