«Он просто монстр»: 51-летняя Памела Андерсон обвинила в измене 33-летнего бойфренда (фото)

Шоу-бизнес

После слухов о скорой свадьбе 51-летняя секс-бомба канадского происхождения Памела Андерсон публично обвинила в измене своего 33-летнего бойфренда — французского футболиста марокканского происхождения Адиля Рами (чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции, защитника клуба «Олимпик Марсель»).

У себя в Instagram Памела гневно обрушилась на возлюбленного. Она назвала его лгущим монстром, который обманывал ее в течение двух лет. «Это тяжело принять. Последние два с лишним года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью. Он обычно шутил насчет других игроков, у который есть девушки, которые живут по соседству с их женами. Он называл этих мужчин монстрами? Ну так это хуже. Он врал всем. Как это возможно — вот так контролировать сердца и умы двух женщин. Я уверена, что были и другие. Он просто монстр».

Андерсон сопроводила пост смайликом в виде разбитого сердца. Памела не уточнила, что именно узнала о возлюбленном. А сам Адиль пока что ситуацию не комментировал.

Памела и Адиль познакомились в Монако в 2017 году. Вскоре актриса и модель переехала к нему из США в Марсель на постоянное место жительства. В прошлом году появились сообщения о том, что пара рассталась. Но в конце концов они снова сошлись вместе.

Рами ранее состоял в гражданском браке с французской моделью Сидони Бьемон, от которой у него есть трехлетние сыновья-близнецы Зэйн и Мади.

Памела выходила замуж уже четыре раза. Первым ее мужем был музыкант Томми Ли (от которого у нее есть двое сыновей — 22-летний Брэндон и 21-летний Дилан). Вторым — музыкант Кид Рок. А за игрока в покер Рика Саломона звезда выходила замуж дважды: первый их брак продлился с 2007 по 2008 год, второй — с 2014 по 2015. «Я в самом деле хочу снова выйти замуж», — признавалась ранее знаменитая блондинка. Хотя признавала, что не рассчитывает на то, что ее отношения с Рами продлятся долго.

Читайте также: Бывший муж Памелы Андерсон женился на звезде соцсетей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter