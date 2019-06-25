Украина

Так называемые заявления Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань (на фото). Он сообщил, что действия Андрея Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложные сообщения о преступлении», и соответствующее производство против Андрея Портнова уже зарегистрировано.

«Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что вроде будет Петр Порошенко привлекаться к ответственности, — это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политических операциях и создании информационных поводов, создании проблем для Петра Порошенко и возглавляемой им политической силы в предвыборном процессе», — отметил адвокат.

«За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 „Заведомо ложное сообщение о совершении преступления“. Зарегистрировано уголовное производство касательно четырех эпизодов деятельности господина Портнова, а именно: по эпизоду с украинскими моряками, их захвату во время перехода в Азовское море, по его заявлениям в отношении телеканала „Прямой“, ПАО „Кузня на Рибальському“ и его заявлениям о Высшем совете правосудия», — сообщил Игорь Головань

Он также рассказал, что все заявления Портнова «скроены по одному четкому лекалу». «Перечисляются какие-то события, затем добавляются слова „вероятно“, „по убеждению“, „по имеющейся информации“. Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить и так далее», — разъясняет адвокат.

Головань отметил, что Андрей Портнов в своих публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий — дискредитации Петра Порошенко. А, согласно Конституции Украины, честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори нарушает закон и ей должна быть дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину в мае. В своем небольшом заявлении по прибытии Портнов сказал, что хочет дать сигнал тысячам людей: пора возвращаться.

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