Мир

Протесты в Грузии: с чего все началось и что будет дальше

Ситуация в Грузии остается накаленной, несмотря на обещание властей выполнить ряд требований протестующих. Напомним, многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала возмутительная выходка депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Он прибыл в грузинскую столицу во главе российской делегации, которая намеревалась принять участие в 26-й Генеральной Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Для ее работы был предоставлен зал заседаний парламента Грузии. Гаврилов неожиданно уселся в кресло спикера, перед ним поставили государственный флаг России.

Учитывая то, что Южная Осетия и Абхазия остаются оккупированными Россией территориями, подобное поведение вызвало обоснованное возмущение граждан Грузии. Российской делегации пришлось в тот же день улететь назад в Москву. Демонстранты попытались пройти в здание парламента, но дорогу им преградила полиция. Полицейские действовали жестко. Они применили дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ. В результате более 250 человек попали в больницы. 18-летняя журналистка Мако Гомури, которая вела репортаж о митинге, лишилась глаза. Ей пришлось делать операцию и извлекать резиновую пулю. Такую же травму получил еще один человек.

Чего добились на данный момент протестующие? Отправлен в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Правящая партия «Грузинская мечта» пообещала, что парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе (без мажоритарных кандидатов) при нулевом избирательном барьере. Об этом лично заявил Бидзина Иванишвили, лидер «Грузинской мечты».

Однако пока остается на своем посту министр внутренних дел Георгий Гахария. Его отставка — одно из требований протестующих. Они считают, что это Гахария отдал полицейским приказ стрелять по митингующим. Действия стражей порядка 20−21 июня нанесли тяжелый удар по репутации «Грузинской мечты». Иванишвили и его соратники не раз в прошлом обвиняли бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в жестоких разгонах оппозиции в 2007 и 2011 годах. Они обещали, что подобное в стране никогда не повторится. Повторилось…

Почему люди продолжают акции протеста? По всей видимости, инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым был всего лишь поводом. Недовольство в обществе накапливалось давно. Многие в Грузии полагают, что Иванишвили, который не занимает официально ни одного поста в республике, но фактически решает все важнейшие вопросы, проводит пророссийскую политику. После прихода «Грузинской мечты» к власти в 2012 году отношения между Тбилиси и Москвой заметно улучшились. Возобновилось регулярное авиасообщение между двумя странами. Как следствие, в Грузию хлынул поток российских туристов. Москва сняла запрет на импорт грузинского вина, минеральной воды, фруктов.

Кстати, первой реакцией Кремля на изгнание российской делегации из Тбилиси стало распоряжение президента Владимир Путина запретить с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию. Тут же напомнил о себе Роскомнадзор, который указал на резкое ухудшение качества грузинских вин, поставляемых в Россию. Методы давления, используемые Москвой, знакомы до слез. Такая ситуация тут же негативно повлияла на курс грузинской национальной валюты. На 25 июня Национальный банк Грузии установил минимальный курс за все годы независимости — 2,79 лари за доллар.

Ранее украинский художник Андрей Петренко отозвался на события в Грузии едкой карикатурой. А известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе принял сторону земляков. Он считает, что правительство Грузии получило то, что заслужило, угождая Кремлю.

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