Внучка Софии Ротару показала своего возлюбленного (фото)

Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару 18-летняя модель и певица Соня Евдокименко показала в Instagram фото своего близкого друга из Франции. На фотографиях с дня рождения Соня обозначила молодого человека как «Марко Дюменил». Он закончил Лондонскую бизнес-школу, много путешествует по Европе, увлекается спортом и интересуется современным искусством.

На страничке Марко Дюменила в Instagram очень много фотографий с Соней — вместе они гуляют по Лондону, наслаждаются красотами Парижа и просто хорошо себя чувствуют в обществе друг друга.

Напомним, в одном из недавних постов в Instagram Соня Евдокименко разместила пикантное фото в стильном купальнике. Модель отдыхала в Каннах. А в прошлом году Соня попробовала себя в роли певицы и записала дебютную композицию.

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