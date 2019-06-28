Трамп первым протянул Путину руку для пожатия (фото)

Мир

В пятницу, 28 июня, в Осаке начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G20). В рамках этой встречи ожидается целый ряд важных двусторонних переговоров. Прежде всего речь идет о полноценной беседе президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Их встреча уже началась. Сначала все шло традиционно. Два президента позировали представителям СМИ, обмениваясь любезностями. Трамп выразил уверенность в том, что переговоры пройдут отлично. Путин согласился с ним и добавил, что им есть о чем поговорить.

После этого американский президент первым протянул российскому лидеру руку для пожатия. Путин выдержал короткую, но заметную паузу, и рукопожатие состоялось. При этом было заметно, насколько ладонь американского президента больше.

Фото Getty Images

А дальше протокол был нарушен. Журналисты отказывались уходить. Представители американских и российских СМИ по окончании протокольной съемки выкрикивали вопросы и хотели услышать ответы. Сотрудники службы протокола вежливо, но настойчиво просили их покинуть комнату. Ни Путин, ни Трамп не стали реагировать на поведение журналистов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter