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Под Киевом пойманный с поличным вор попытался покончить с собой, но его спасли полицейские (фото)
В Киевской области полиция прибыла на вызов о краже, а в итоге еще и предотвратила самоубийство. Вор, увидев полицейских, пытался совершить суицид, но правоохранители его спасли, оказали первую помощь и отправили в больницу.
События происходили в городе Яготин. Вором оказался 34-летний местный житель. Он решил ночью обокрасть крупный магазин и накануне вечером затаился в подвале торгового центра. Добраться до денег и ценностей злоумышленник рассчитывал с помощью «болгарки».
Дождавшись, когда магазин закроется, вор выбрался из подвала и решил первым делом проникнуть в пункт обмена валют. Принесенная «болгарка» не помогла. Следующей целью злоумышленника стал ювелирный отдел. Но и тут вора ждала неудача — сработала сигнализация, и на место прибыла полиция охраны.
Когда злоумышленник увидел полицейских, он испугался, что придется отвечать за попытку взлома. Мужчина полоснул себя по шее канцелярским ножом, но рана оказалась несмертельной. Злоумышленника госпитализировали, он успел позвонить родителям и попросить прощения.
В ходе расследования выяснилось, что на преступление молодой мужчина решился, проиграв крупную сумму. Для родителей вор сочинил легенду, что пошел на работу в ночную смену.
Напомним, ранее в Донецкой области преступник, задержанный за нападение на женщину, застрелился прямо в отделении полиции. Чтобы совершить суицид, гражданин отобрал у полицейского оружие.
А под Харьковом мужчина, осознав, что застрелил сына, совершил самоубийство.
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