Происшествия

В 53-й бригаде вступились за освобожденного из плена военного, который якобы завез сослуживцев к боевикам "ДНР"

Освобождение четверых украинских военных из плена террористов «ДНР» не обошлось без инсинуаций. Одного из военнослужащих заподозрили в том, что именно из-за него побратимы попали в плен. На защиту своего воина встало командование и бойцы 53-й бригады.

«Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич не мог быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, оборудованным для перевозки людей», — говорится в заявлении 53-й ОМБР.

Бывший пленный также утверждает, что 22 мая за рулем КамАЗа был не он, а другой военнослужащий. Было раннее утро, все, кроме водителя, спали. Каким образом грузовик с бойцами оказался на оккупированной территории, военный предположить не может. По словам Горяинова, он знает лишь версию водителя, а тот уверял, что ориентировался в пути по дорожным знакам.

Напомним, восемь бойцов 53-й бригады попали в плен к террористам «ДНР» 22 мая. Грузовик с военными ехал по трассе Мариуполь — Донецк и направлялся в Краматорск, но отклонился от маршрута и заехал на оккупированную врагом территорию.

По данным группы «Информационное сопротивление», оставшихся в плену военных враг намерен использовать в провокации: будет снят телесюжет о якобы готовившихся диверсиях на электростанции или на водопроводе. Пленников попытаются представить публике как задержанных диверсантов.

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