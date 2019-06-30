Спорт

Гимнасты Верняев, Бачинская и каратистка Серегина принесли Украине еще три «золота» Европейских игр (фото)

Триумфально завершили свои выступления на вторых Евпропейских играх в Минске наши мастера спортивной гимнастики Олег Верняев (на фото) и Анастасия Бачинская.

Олимпийский чемпион Рио добавил к двум серебряным наградам Минска-2019 (в многоборье и упражнениях на кольцах) «золото» в упражнениях на параллельных брусьях. Верняев настолько убедил судей своим уверенным выступлением, что ближайшего преследователя — киприота Мариоса Георгиу — опередил почти на полбалла. «Бронза» досталась турку Ферхату Аричану.

А вот 15-летней Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях. Набрав 13,200 балла, наша юная спортсменка опередила чешку Анету Холасову и шведку Джессику Кастлес, которые заняли второе и третье места соответственно.

Чемпионы Европейских игр Олег Верняев и Анастасия Бачинская

Также стоит отметить, что еще один украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл на Европейских играх две бронзовые медали — в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. А Диана Варинская, занявшая накануне бронзовую медаль в многоборье, стала третьей в упражнениях на бревне.

Порадовали нас и украинские каратисты. Украинка Анита Серегина завоевала золото Европейских игр в разделе кумитэ в весовой категории до 61 кг. В финальной схватке она победила словенку Цашу Ристич (3:1).

Это четвертая медаль Украины в каратэ на состязаниях в Минске. Ранее Анжелика Терлюга взяла «серебро», а Галина Мельник и Валерий Чеботарь — «бронзу».

Анита Серегина

В последний день соревнований в столице Беларуси поднялась на пьедестал почета и украинская велогонщица Елена Старикова, завоевавшая «серебро» в гите на 500 метров.

Кстати, Украина с 50 наградами (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) уверенно занимает в общем зачете Европейских игр третье место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что борец Беленюк и боксер Хижняк стали чемпионами Европейских игр.

Фото noc-ukr.org



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