- 19:53 ЧП на аттракционе в Кривом Роге: среди пострадавших много детей
- 19:16 Штаб ООС выступил с резким заявлением из-за сообщения СММ ОБСЕ об обстреле села под Донецком
- 18:30 «Золото» каратиста Горуны стало 51-й медалью Украины на Европейских играх
- 18:28 Полиция разыскивает двух девочек, поочередно пропавших в одном районе Одессы
- 17:55 Гимнасты Верняев, Бачинская и каратистка Серегина принесли Украине еще три «золота» Европейских игр
- 17:49 "Очень патриотичный парень": Богдан объяснил свое скандальное появление на концерте российского комика
- 17:11 Неожиданный поворот: эксперты установили, что смерть "ребенка из чемодана" не была насильственной
- 17:08 1 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Анастасия Гончар
- 16:45 Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в первый день июля
- 16:21 Это вам не Нотр-Дам: в сети поставили на место пропагандистов Путина из-за прорыва дамбы в Сибири
- 15:50 Россияне готовы к масштабному наступлению на Украину и начнут его, когда им это будет выгодно, — Куликов
- 15:27 Киев вошел в топ-5 городов с самыми ужасными пробками
Гимнасты Верняев, Бачинская и каратистка Серегина принесли Украине еще три «золота» Европейских игр (фото)
Триумфально завершили свои выступления на вторых Евпропейских играх в Минске наши мастера спортивной гимнастики Олег Верняев (на фото) и Анастасия Бачинская.
Олимпийский чемпион Рио добавил к двум серебряным наградам Минска-2019 (в многоборье и упражнениях на кольцах) «золото» в упражнениях на параллельных брусьях. Верняев настолько убедил судей своим уверенным выступлением, что ближайшего преследователя — киприота Мариоса Георгиу — опередил почти на полбалла. «Бронза» досталась турку Ферхату Аричану.
А вот 15-летней Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях. Набрав 13,200 балла, наша юная спортсменка опередила чешку Анету Холасову и шведку Джессику Кастлес, которые заняли второе и третье места соответственно.
Чемпионы Европейских игр Олег Верняев и Анастасия Бачинская
Также стоит отметить, что еще один украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл на Европейских играх две бронзовые медали — в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. А Диана Варинская, занявшая накануне бронзовую медаль в многоборье, стала третьей в упражнениях на бревне.
Порадовали нас и украинские каратисты. Украинка Анита Серегина завоевала золото Европейских игр в разделе кумитэ в весовой категории до 61 кг. В финальной схватке она победила словенку Цашу Ристич (3:1).
Это четвертая медаль Украины в каратэ на состязаниях в Минске. Ранее Анжелика Терлюга взяла «серебро», а Галина Мельник и Валерий Чеботарь — «бронзу».
Анита Серегина
В последний день соревнований в столице Беларуси поднялась на пьедестал почета и украинская велогонщица Елена Старикова, завоевавшая «серебро» в гите на 500 метров.
Кстати, Украина с 50 наградами (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) уверенно занимает в общем зачете Европейских игр третье место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что борец Беленюк и боксер Хижняк стали чемпионами Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?