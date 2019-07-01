Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо (фото)

Спорт

Футболистка сборной Швейцарии и капитан «Янг Бойз» 24-летняя Флориана Исмаили пропала без вести. Швейцарка отдыхала с подругой на итальянском озере Комо. Девушки арендовали резиновую лодку с мотором и отплыли на 700 метров от берега, где бросили якорь и принялись загорать.

Спустя пару часов имеющая албанские корни Исмаили нырнула в озеро (его глубина в том месте достигает 100 метров) и не вынырнула обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не появилась на поверхности воды через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

Водолазы исследовали местность, но ничего не обнаружили. При этом отмечается, что в озере Комо сильное подводное течение. Уже более суток новостей нет. В понедельник спасательная бригада планирует использовать робота, который исследует дно озера.

Франческа Исмаили (слева) с подругой по сборной Швейцарии Ванессой Буэрки

«Мы очень обеспокоены и не потеряли надежду, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи и просим понимания, поскольку не можем предоставить дополнительную информацию в данный момент», — говорится в заявлении футбольного клуба «Янг Бойз».

Отметим, что в прошлом сезоне Исмаили забила семь мячей за клуб из Берна и стала лучшим бомбардиром команды. В футболке сборной Швейцарии она провела 33 матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании.

Фото picture alliance / KEYSTONE



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