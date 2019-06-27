1 июля 2019

Не знаю, обращаете ли вы внимание на совпадения, происходящие с нами в жизни. Я обращаю. Всегда. Как-то так уже давно сложилось. И даже не собираюсь этому противиться, потому что в совпадениях нахожу и продолжаю находить массу закономерностей. Да и просто много всего забавного и познавательного. Пересказывать все совпадения, случившиеся со мною, естественно, не стану. Упомяну лишь об одном, знакомом многим моим коллегам. В период создания газеты «Киевские Ведомости» ко мне приехал из Днепропетровска молодой журналист, претендующий на должность собственного корреспондента в том регионе и, кстати, успешно им и ставший впоследствии. Едва посмотрев на вошедшего в мой редакторский кабинет парня, я чуть дара речи не лишился. Полное портретное сходство со мною, голос, интонации речи, движения рук — все было мне знакомым до боли. Все было моим… Кстати, Володя (так его зовут), сделав успешную карьеру в журналистике, сейчас столь же успешно занимается политикой.

А теперь я расскажу вам об одной истории невероятных совпадений, равных которой человечество, пожалуй, ещё не знало. Речь идёт о весьма подробно и часто обсуждаемой в американской прессе теме совпадений в жизни двух президентов США — Авраама Линкольна и Джона Фицджеральда Кеннеди. Впервые список этих совпадений был опубликован ровно 65 лет назад, в 1964 году. Затем он неоднократно пополнялся, уточнялся и, наконец, был представлен в научно-популярном журнале Scientific American, а чуть позже перепечатан в книге Мартина Гарднера The Magic Numbers of Dr.Matrix. Перечень, составленный Гарднером, насчитывал 16 пунктов. Однако в некоторых изданиях появлялись и более длинные списки, которые пополняются и по сей день.

Итак, Линкольн был избран президентом в 1860 году. Ровно 100 лет спустя, в 1960 году, президентом США стал Роберт Кеннеди. Супруги обоих президентов потеряли ребёнка в период проживания в Белом доме. Оба президента были убиты в пятницу в присутствии жён. Оба были убиты пулей, вошедшей в голову сзади. Линкольн был убит в театре Форда. Кеннеди встретил свою смерть, когда ехал в открытом кабриолете модели «Линкольн» производства «Форд Мотор Компани». Преемниками обоих стали вице-президенты с одинаковой фамилией Джонсон. Причём, Эндрю Джонсон родился в 1808 году, а Линдон Джонсон ровно через сто лет — в 1908 году.

Далее. Оба убийцы президентов были уроженцами американского Юга, придерживающимися экстремистских взглядов. Оба убийцы были убиты до начала суда над ними. Джон Уилкс Бут родился в 1839 году. Ли Харви Освальд родился ровно через сто лет, в 1939 году. Бут убил Линкольна в театре и скрывался на складе. Освальд убил Кеннеди из помещения книгохранилища (склада для книг) и затем скрывался в киноТЕАТРЕ…

Этот удивительный список совпадений можно продолжать и продолжать. Например, оба президента были в своих семьях вторыми детьми. Оба были названы в честь своих дедов… Жены обоих президентов до вступлениями с ними в брак были помолвлены с другими женихами. Обе выходили замуж в 24 года. У Линкольна были сыновья Роберт и Эдвард. У Кеннеди были братья Роберт и Эдвард. У обоих президентов было четверо детей. Невестку Линкольна звали Мэри Юнис. Сестру Кеннеди звали Юнис Мэри…

Список других совпадений, связанных с карьерой двух президентов, с их семьями, с обстоятельствами задержания людей, в них стрелявших, и жизни вице-президентов, занявших их посты, на самом деле столь велик и невероятен, что его можно было бы продолжать долго. Но мне кажется вполне достаточными и те факты, которые уже были приведены, для того, чтобы представить, какими непостижимыми могут быть совпадения в жизни людей. Если только эти совпадения научиться подмечать, сопоставлять, анализировать — и поражаться их уникальности.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…