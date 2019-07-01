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17-летняя украинка Магучих установила уникальное достижение на этапе Бриллиантовой лиги в США (видео)
Стремительно прогрессирующая 17-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих из Днепра заняла третье место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стэнфорде (США).
Украинская красавица, впервые в карьере преодолев планку на высоте два метра, уступила только выступающей под нейтральным флагом россиянке Марии Ласицкене (2,04 м) и по числу попыток американке Вашти Каннингем (2,00 м). Еще одна наша соотечественница Юлия Левченко с результатом 1,95 м заняла четвертое место.
При этом Ярослава Магучих стала самой молодой в истории прыгуньей, преодолевшей высоту 2 метра, сообщает официальный сайт IAAF.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги.
Фото Instagram
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».