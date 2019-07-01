Спорт

17-летняя украинка Магучих установила уникальное достижение на этапе Бриллиантовой лиги в США (видео)

Стремительно прогрессирующая 17-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих из Днепра заняла третье место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стэнфорде (США).

Украинская красавица, впервые в карьере преодолев планку на высоте два метра, уступила только выступающей под нейтральным флагом россиянке Марии Ласицкене (2,04 м) и по числу попыток американке Вашти Каннингем (2,00 м). Еще одна наша соотечественница Юлия Левченко с результатом 1,95 м заняла четвертое место.

При этом Ярослава Магучих стала самой молодой в истории прыгуньей, преодолевшей высоту 2 метра, сообщает официальный сайт IAAF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter