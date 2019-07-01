Туску в Брюсселе пришлось разводить лидеров 28 стран ЕС по разным комнатам

Мир

Ночью 1 июля председатель Европейского совета Дональд Туск был вынужден прервать внеочередной саммит глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе, поскольку его участники снова не смогли определиться с кандидатурой нового главы Еврокомиссии. Туску пришлось проводить ночью индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на встрече лидеров. В настоящее время саммит возобновил работу.

Прав был премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, когда в июне заявил, что порой легче выбрать нового Папу Римского, чем распределить портфели между членами Еврокомиссии.

В воскресенье, 30 июня, стало очевидно, что наиболее вероятный претендент на пост председателя Еврокомиссии, немецкий политик Манфред Вебер выбыл из борьбы. Напомним, его поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель. А президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на том, что Вебер не обладает должным опытом для работы на таком ответственном посту. В результате Туску удалось убедить Меркель, и Вебер снял кандидатуру.

После этого резко возросли шансы на успех у голландского политика Франса Тиммерманса. 58-летний представитель социал-демократов с ноября 2014 года занимает пост первого заместителя Жан-Клода Юнкера, нынешнего председателя Еврокомиссии. До этого два года Тиммерманс был министром иностранных дел Нидерландов. Его кандидатуру одобрили в итоге и Макрон, и Меркель.

Однако неожиданное упорное сопротивление оказали лидеры стран Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия). Они категорически высказались против Тиммерманса.

Увидев, что дело снова зашло в тупик, Туск предложил еще три кандидатуры, в том числе нынешнего президента Всемирного банка 65-летнюю Кристалину Георгиеву из Болгарии. Но и она не получила всеобщую поддержку.

Возникшая тупиковая ситуация может затянуться надолго. Ведь пока лидеры стран ЕС пытаются согласовать только преемника Юнкера. А им еще предстоит на нынешнем саммите в идеале определиться и с преемниками Туска, верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, остальных членов Еврокомиссии и председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Все новое руководство Евросоюза получит пятилетние полномочия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на предыдущем саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры не смогли договориться о том, как бороться с глобальным потеплением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter