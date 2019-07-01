Секрет вкусного компота от буковинского повара

Стиль жизни

Жара в разгаре. Спасение от нее — холодный компот. Приготовить его достаточно просто. Однако у опытных кулинаров есть свои секреты. Одним из них с «ФАКТАМИ» поделилась известный буковинский повар Ольга Сагайдак.

- В клубничный или черешневый компот добавьте в конце немного лимонной кислоты и лавровый листочек, который спустя пару минут нужно из кастрюли вынуть, — говорит Ольга Сагайдак. — Этот секрет я узнала от своей бабушки. Лавровый листочек придает напитку неповторимый вкус и аромат. А лимонную кислоту можно заменить соком.

— Вкусным ли будет компот из крыжовника?

- Советую добавить смородину, малину, вишню или любую другую ягоду. Вкус будет более богатый.

— Стоит ли варить компот из черники?

- Конечно, если вам нравится вкус этой ягоды. Мой же любимый компот — «ассорти». Думаю, это лучший вариант для семьи, где вкусы детей и взрослых могут различаться. Такой компот нравится абсолютно всем.

Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина рассказала «ФАКТАМ», как легко приготовить мороженое без специальных приспособлений. Также она поделилась рецептом ягодного зефира.

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