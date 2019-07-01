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- 12:34 «Европейская Солидарность» обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова
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«Европейская Солидарность» обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова
Харьковская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.
«Европейская Солидарность» в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушила закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики».
«Европейская Солидарность» считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после того, как в Харькове городской совет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
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