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Донецкий «Олимпик» возглавил победитель Лиги чемпионов в составе «Реала»
Новым главным тренером донецкого «Олимпика» стал 40-летний бразилец Жулио Сезар, известный по выступлениям за «Реал» (в составе Королевского клуба защитник в 2000-м выиграл Лигу чемпионов), «Милан», «Бенфику» и «Олимпиакос».
Футболист, завершив карьеру в одном из клубов американской лиги MLS, получил тренерскую лицензию UEFA Prо. Он работал послом в фонде «Реала» в Бразилии, а в январе 2019-го был назначен главным тренером испанской любительской команды «Кристо Атлетико».
Бразильский специалист уже провел с донецкой командой несколько тренировок. По словам президента «Олимпика» Владислава Гельзина, все формальности назначения Жулио Сезара будут улажены в самое ближайшее время.
Напомним, что в прошлом сезоне «Олимпик» занял в чемпионате Украины девятое место. Несмотря на дисквалификацию молодежных команд, дончане продолжат выступления в премьер-лиге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Олимпик» расстался с обладателем Кубка УЕФА.
Фото Twitter
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