На Кипре взорвалась российская ракета, выпущенная сирийской армией (фото)

Мир

На рассвете 1 июля в 19 километрах от столицы Кипра Никосии прогремел мощный взрыв. Небо осветилась яркой багряной вспышкой. Напуганные люди выбежали на улицу, не понимая, что происходит. Вскоре возле населенного пункта Ташкент были найдены крупные осколки ракеты. Военные эксперты уверены, что это ракета российского производства S-200!

К счастью, никто не пострадал. Ракета взорвалась в воздухе. На земле образовалась глубокая воронка. Сгорели несколько кустов.

Как считают турецкие военные (северная часть Кипра контролируется Турцией), ракета была выпущена с территории Сирии. По всей видимости, это сделали солдаты армии Башара Асада. Ночью израильские военные обстреляли сирийские позиции в Хомсе и Дамаске. В результате атаки погибли 15 человек, включая шесть мирных жителей. Об этом заявило государственное информационное агентство Сирии SANA. Информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сирийские солдаты попытались сбить израильские ракеты. Использовали при этом S-200, которые Россия поставляет Сирии. Несколько ракет российского производства попали в цель. А вот одна пролетела мимо и, преодолев не менее 320 километров, взорвалась над Кипром.

Если эта информация официально подтвердится (в настоящее время эксперты тщательно изучают осколки, найденные недалеко от Никосии), то Кипр впервые оказался невольно втянут в военный конфликт в Сирии.

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