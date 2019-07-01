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Подойдут абсолютно всем: какие очки в тренде 2019 года (фото)
Каждая женщина в разгар летнего сезона задумывается над вопросом, какие выбрать очки, чтобы быть в тренде. Овальные розовые, как у Джиджи Хадид, необычной геометрической формы, как любит Надя Дорофеева, большие, как маска сноутбордиста, как на Маше Ефросининой, или круглые, как у Лилии Ребрик? Известный стилист Анна Сухина-Бродская в программе «Ранок з Україною» рассказала, как подобрать очки именно под ваш тип лица, а также о тренде 2019 года, очках, которые подойдут всем без исключения. Ранее известный украинский стилист рассказала, как выбрать модный купальник по фигуре.
— Одна из самых популярных моделей очков на сегодня — это узкие очки из 90-х годов или, как их еще называют — матричные очки, — рассказала Анна в эфире канала «Украина». — Но я бы не советовала их носить девушкам, у которых очень широкое лицо — они могут исказить его пропорции.
*Надя Дорофеева
Очки-бабочки — достаточно широкая форма, которая подойдет девушкам с округлым лицом и заостренным подбородком.
*Ким Кардашьян
Очки-маска — любимый аксессуар Ким Кардашьян, но здесь тоже не без нюансов. Это последний писк моды, модель, которая уже в следующем сезоне будет на каждой второй женщине. Надо помнить, что они не подойдут девушкам, у которых лицо очень узкое, маленькое или наоборот очень широкое — будут еще сильнее выпячивать и демонстрировать недостатки.
*Маша Ефросинина
Необычная треугольная форма уже стала модной классикой. Но женщинам с острыми чертами лица такие не подойдут. Такие очки еще называют «кошечками», они пришли к нам с ретро-времен, военных годов, а популярными стали с тех пор, как их начала носить Мерлин Монро.
*Лилия Ребрик
Тренд 2019 — вайфареры — универсальный аксессуар для любой украинской женщины. Очки-вайфареры (на фото в заголовке) пришли к нам с середины ХХ века, а первой представила их миру Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Эта модель хорошо смотрится на лице любой формы. Так как очки достаточно широкие — форма не совсем определена, то есть она и не квадратная с резкими углами, и не круглая. Я бы остановила свой выбор именно на них.
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