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В первый день июля мексиканский город внезапно утонул в снегу: невероятное видео
Утром 1 июля на мексиканский город Гвадалахара внезапно обрушился мощный снегопад. Такого аномального природного явления местные жители еще не видели. При этом температура воздуха составляла 30 градусов жары по Цельсию! Снег при этом не таял. Глубина снежного покрова в некоторых местах была не менее полутора метров.
Губернатор штата Халиско, столицей которого является Гвадалахара, Энрике Альфаро Рамирес заявил журналистам: «Главное, что никто не погиб. Повреждено около 200 домов, а также сотни автомобилей, включая грузовики. Да, люди теперь выкапывают свое имущество и оценивают материальный ущерб. Но все живы. А теперь скажите мне — разве это не убедительное доказательство глобального изменения климата?! Никогда еще в наших краях в июле подобного не происходило!»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии тоже неожиданно выпал снег в середине лета.
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