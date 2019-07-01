Корольчук уличил Геруса в манипуляции информацией о тарифах на электроэнергию

Деньги

Энергоэксперт Юрий Корольчук уличил представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса в обмане и манипуляциях относительно цен на электроэнергию на новом энергорынке. Об этом он написал в сети Facebook.

«Поняв, что наш народ не испугаешь ни реформой, ни отключением электроэнергии, бывший эксперт, а ныне представитель президента в правительстве Андрей Герус пошел традиционным популистским путем: напугал украинцев повышением тарифов на электроэнергию. Мол, как только рынок заработал, сразу — бах, и цены выросли — с 1,5 грн до 2,3 грн за 1 кВт-ч. Но такого не может быть хотя бы потому, что НКРЭКУ установила ограничения цены электроэнергии на уровне 1,64 грн. То есть выше цен на электроэнергию производитель продать не может. И, соответственно, потребитель не будет платить более высокую цену», — написал эксперт.

Кроме того, по словам Корольчука, Андрей Герус трактовал временный сбой в работе программного обеспечения, который уже через несколько часов удалось устранить, как провал рынка.

«Временный сбой в работе программного обеспечения в глазах советника означает конец реформы и „все пропало“… Как и на рынке газа, на рынке электроэнергии будет возникать много вопросов, исправление программных и технических недостатков, но это не значит, что рынок нужно „свернуть“ и вернуться к старому, ручному, абсолютно регулируемому рынку. Удивляет, что Андрей Герус всеми силами старается доказать неспособность в нашем государстве реализовать комплексную реформу рынка электроэнергии», — написал Корольчук.

Ранее сообщалось, что 30 июня ГП «Оператор рынка» провел первые конкурентные торги на рынке «на сутки вперед».

Напомним, в феврале 2019 года тариф ТЭС, принадлежащих энергохолдингу Рината Ахметова ДТЭК, составлял 216,7 коп. за кВт-ч. Таким образом, цена электроэнергии, выработанной угольными электростанциями ДТЭК, снизилась на 25%.

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