Иракли Макацария: «Мне всегда было трудно набрать вес»

Шоу-бизнес

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого «весомого» шоу страны «Зважені та щасливі». В этом году он обещает быть особенно жарким. Проект будет помогать одиноким людям, которые уверены, что именно лишний вес мешает им построить личную жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко, а тренерами проекта стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Известный кинопродюсер, бывший герой проекта «Холостяк», ведущий спортивных рубрик на грузинском телевидении, Иракли уверен, что поможет своей команде справиться с любыми трудностями.

Об участниках

— Для вас было неожиданным приглашение стать тренером украинского реалити?

— Не могу сказать, что у меня был шок от того, что мне предложили стать тренером «Зважених та щасливих». Я достаточно часто говорю про спорт и здоровый образ жизни.

Когда услышал, что в этом сезоне будут участники, которые не состоят в отношениях и у которых есть избыточный вес, понял, что могу стать их тренером. Мне не странно видеть себя на этом месте, я часто помогал друзьям заниматься спортом, показывал, как правильно делать упражнения и питаться.

— Значит, не раздумывали долго?

— Думал только из-за насыщенного графика. Понимал, что мне нужно будет почти все время находиться в Киеве. Потратил некоторое время на правильное распределение других своих проектов и дал согласие. На самом деле «Зважені» — очень близки мне по взглядам на жизнь и ценностям, которые я разделяю. Так что, по сути, мне ничем не пришлось пожертвовать.

О том, что помогает

— Что оказалось самым сложным в первые недели съемок?

— Иногда мне просто очень хотелось отдохнуть, а для этого не было никакой возможности. Я сейчас работаю на грани, когда организм не сильно восстанавливается. Единственное, что мне помогает — правильное питание и сон. Несмотря на то, что у меня количество часов для сна варьируется в пределах 6−7, стараюсь ложиться до 23:00, максимум в 23:30. Потому что так организм восстанавливается намного быстрее. Конечно, помогает позитивный настрой и люди, которые меня окружают. Это меня наполняет, и я не думаю о негативных вещах. Всегда заряжаю себя новыми мыслями и планами, у меня в голове постоянно какие-то идеи.

О комплексах

— Герои проекта часто люди закомплексованные…

— Знаете, самое сложное на проекте — эмоционально проникнуться историей каждого участника. Очень много действительно тяжелых случаев. У участников занижена самооценка, у них достаточно комплексов. Впрочем, как у каждого человека. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. К тому же у них отсутствует сила воли, вера в себя, понимание того, что завтрашний день может быть лучше, чем вчерашний. Когда люди привыкают жить в определенном режиме, очень сложно выйти из него. Несмотря на то что многие понимают, что это нехорошо для здоровья, осознают высокий уровень риска при таком избыточном весе, не все могут найти силы и переломить себя, начать что-то менять. Если для здорового человека пойти в зал, побегать, позаниматься — это тоже нелегко, то с физической формой участников это сложнее в несколько раз!

— К тому же прогресс не виден моментально!

— В том-то и дело! Когда ты в нормальной форме, позанимаешься неделю или месяц, у тебя уже виден результат. Когда у тебя 200+ килограммов, тебе нужно скинуть 40−50 кило, чтобы увидеть изменения. Но на самом деле, каждая тренировка и правильное питание — это для участников уже огромный прогресс.

О целях

— У вас уже появились любимцы?

— Вся моя команда — мои любимчики, несмотря на то, что у меня личное отношение к каждому и индивидуальный подход. Уверен, что ни у кого не возникает чувства, что я кому-то отдаю предпочтение. Даже если в определенный момент с кем-то общаюсь больше, то для команды понятно, почему я это делаю. Команда очень умная, они все понимают и видят. Есть участники, которые психологически готовы покинуть проект хоть сейчас. И формат их жизни не вернется к прежнему. Они будут заниматься, правильно питаться и мыслить. За эти несколько недель у них произошел перелом сознания. Для меня это самый важный фактор.

— Значит, вы пришли не за победой?

— Я пришел на проект не ради спортивного интереса, а для того, чтобы люди, с которыми буду работать, изменились и стали лучше физически и морально. Это настолько большая ответственность, что у меня нет времени думать о конкуренции с Мариной. Мне это неинтересно. Я ставлю в приоритет свою команду, а не титул меня как тренера.

— Видела вашу тренировку с оперной дивой Аленой Гребенюк. Как работается с известными людьми?

— Я не разделяю на известного, неизвестного. Это абсолютно неважно. Работаю с индивидуальностями. Все регалии остаются за пределами проекта. Я и себя так не позиционирую, не хожу и не рассказываю всем: «Здравствуйте, я кинопродюсер, телеведущий…» Я просто Иракли Макацария. Если кто-то воспринимает общение через призму регалий, то для меня это неправильно.

Мне нравится, как Алена ведет себя с другими участниками, не ставит себя выше кого-то. У меня замечательная команда. Ребята харизматичные, глубокие, открытые, но пока не все могут это показать остальным. Есть преграды, которые они себе поставили, и мы стараемся их преодолеть вместе.

О проблемах с весом

— Вы сами похудели за время проекта?

— Нет. Просто пришел в лучшую форму. Хотел поднабрать пару килограмм мышечной массы, и у меня это получается. Хорошо себя чувствую. Когда приезжаю к участникам, занимаюсь вместе с ними. Важно, чтобы они видели: мне тоже нелегко. Мы все в одинаковых условиях. Раз я в хорошей форме, значит, и что они тоже будут. Участники должны понимать, что я не пришелец с другой планеты, я такой же, как они. Просто нужно время, чтобы привести себя в порядок. Есть миллион примеров, когда люди с огромным весом приобретали отличную форму.

— У вас были когда-то проблемы с весом?

— Мне всегда было трудно поправиться, я был худым. По сей день, даже если много ем, все равно не сильно набираю. Когда ешь правильную пищу, физически активен, постоянно в работе, еще и тренировки, то возможности набрать вес нет.

О ритуалах

— Какой ваш ежедневный режим?

— Встаю в 8 или 7:30. Если съемки, то еще раньше. У меня есть утренние ритуалы, когда я собираюсь с мыслями, все делаю без спешки, планирую день. Завтракаю омлетом, овсяной кашей, могу съесть черный хлеб с сыром и красной икрой. Практически каждый день тренировка на базе: полтора часа туда и полтора часа обратно. Вот еще один момент достаточно сложный и немного утомительный. Потом разные съемки, встречи, занятия спортом, мероприятия. Каждую неделю перелеты в Грузию. Если с таким ритмом еще и не высыпаться, это убийство. Вчера лег в 22:30, а проснулся в 4:30. Не мог уснуть. Это оттого, что мозг перегружен, много мыслей. Отпускаешь одно, сразу возникает другое.

Об отдыхе

— Когда же отпускаете мысли полностью?

— У меня это не получается. Последний раз отпуск был в январе, и даже тогда мне было очень сложно. Я приехал на отдых, лежу на пляже и постоянно думаю о происходящих вещах. Возможно, потому что отдых был всего десять дней и этого недостаточно для того, чтобы полностью расслабиться. Но даже десять дней отдыха — для меня большая роскошь. Думаю, до следующего года у меня не будет такой возможности.

— Это же неправильно…

— Я понимаю. Но просто привыкаешь к такому ритму. Бывает, приезжаю в Тбилиси и съемка у меня на следующий день, а полдня свободные. У меня сразу ощущение растерянности. Потому что не понимаю, что делать. Но в итоге встречаюсь с семьей, друзьями, гуляю. Когда у тебя все распланировано, сложно сразу переключиться и отдохнуть.

О переезде

— Вы достаточно известны в Украине, не собираетесь переехать сюда насовсем?

— Сейчас я нахожусь в основном в Украине, но не выбираю место для проживания. Выбираю, что буду делать, а потом — где буду жить. Сейчас я на две страны. Но если будет возможность работать только в одной, буду находиться только там. Это все зависит от проектов. Пока успеваю бывать и там, и здесь.

— А если встретите в Украине девушку своей мечты?

— Все равно решение о переезде будет зависеть от наших дел, работы. Но я бы не принимал решение за двоих. Когда люди хотят быть вместе, место не сильно критично. Сейчас у меня больше работы в Украине. В Грузии стабильно занимаюсь кинопроизводством и снимаюсь как телеведущий. Но в Украине дел будет еще больше.

О вкусной еде и уюте

— Говорят, вы хотите открыть грузинский ресторан в Киеве.

— Мы с друзьями планируем открыть два ресторана — грузинский и не грузинский. Просто люблю вкусно покушать, и мне хотелось бы, чтобы было такое место, где будет супервкусно, уютно, хорошая атмосфера. Все будет зависеть от того, какой ресторан захотим запустить первым. Кстати, шеф-повар не грузинской кухни уже есть. Достаточно известный. Может, и в этом году успеем открыть.

О любви

— Вы так долго откладываете съемки своего фильма про грузина, который влюбился в украинскую девушку. Хотите, чтобы история была основана на реальных событиях?

-- Ни в коем случае. Я не буду снимать кино про себя. Это художественный фильм, и сценарий написан. Единственная причина, по которой я его откладываю: очень большой процесс нужен для запуска. Необходимы финансовая поддержка, кастинг актеров, группы… Просто нужно взять и довести все до конца. Мы подались в Госкино за финансированием, и подготовка идет не так быстро, как хотелось бы.

— А что на любовном фронте?

— Пока я не влюблен. К счастью, более-менее нормально разбираюсь в людях, и, если понимаю, что девушка хочет встречаться с моими регалиями, а не со мной как личностью, мне очень легко все закончить. Такие девушки были. Поэтому я всегда доверяю своей интуиции.

Ранее Иракли Макацария рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о том, почему решил принять участие в проекте «Холостяк».

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