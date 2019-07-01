В Гонконге демонстранты захватили парламент (фото)

Мир

В понедельник, 1 июля, массовые протесты в Гонконге вступили в новую фазу. Протестующим удалось прорваться внутрь здания законодательного собрания, где также заседает местное правительство. Демонстранты вооружены арматурой и дорожными знаками, сообщает Reuters.

В первый день июля отмечается годовщин передачи Гонконга Великобританией Китаю. По традиции на территории выставочного центра проводится церемония поднятия флага. Именно ее попытались сорвать утром протестующие. Но полиция встретила их слезоточивым газом и дубинками.

Это вызвало ярость демонстрантов. Они двинулись по направлению к законодательному собранию.

Полиция свои жесткие действия объяснила тем, что протестующие якобы использовали против стражей порядка «неизвестную жидкость». В результате 13 полицейских были доставлены в больницу. У некоторых из них затруднено дыхание.

Полиция предупредила, что в случае, если демонстранты попытается прорваться в здание законодательного собрания, им будет дан решительный отпор. А те, кому все же удастся это сделать, будут незамедлительно арестованы.

Небольшая группа демонстрантов разбила стеклянные двери парламента с помощью металлической тележки. Однако сразу после этого проникнуть внутрь им не удалось — помешала металлическая дверь. На ее открытие потребовалось несколько часов. Когда она распахнулась, демонстранты «хлынули внутрь большим потоком». Они принялись крушить мебель, разбивать внутренние двери, расписывать краской стены. Полиция неожиданно никаких ответных действий не предприняла.

Сообщается, что толпы протестующих входят и выходят из здания законодательного собрания. Они передвигаются свободно. Им никто не препятствует.

Чего добиваются демонстранты? Как уже сообщали «ФАКТЫ», массовые протесты в Гонконге начались из-за того, что законодательное собрание намеревалось принять законопроект об экстрадиции. Документ позволил бы властям Гонконга выдавать подозреваемых в совершении тех или иных преступлений Пекину, Тайваню и Макао.

Демонстранты вынудили власти Гонконга отложить рассмотрение законопроекта. Однако эта уступка не удовлетворила людей. Сейчас они требуют немедленной отставки главы администрации Гонконга Керри Лэм и абсолютного отказа от законопроекта по вопросам экстрадиции.

Фото Getty Images

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