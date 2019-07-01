Умерла известная советская актриса, бывшая жена Петра Тодоровского (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 1 июля, Союз кинематографистов России сообщил о смерти популярной советской актрисы Надежды Чередниченко. Выяснилось, что она скончалась на 92-м году жизни еще 14 июня в США. Родственники Надежды Илларионовны уведомили об этом только теперь.

Надежда Чередниченко родилась 14 августа 1927 года в Богуславе (Киевская область). В 1949 году окончила в Москве ВГИК. Поступила на службу в Театр-студию киноактера. В кино дебютировала еще будучи студенткой в 1946 году. Это был популярный фильм «Первая перчатка» с Иваном Переверзевым в главной роли. Популярный актер начал ухаживать за Надеждой. И в день ее 19-летия, 14 августа 1946 года они объявили о помолвке. Вскоре у пары родился сын Сергей.

Надежда Чередниченко и Иван Переверзев

Однако супружеская жизнь не сложилась. В 1951 году семья распалась. Спустя некоторое время Чередниченко вышла замуж за кинооператора Петра Тодоровского. Позже он стал снимать фильмы и как режиссер. Его картины «Фокусник», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!» входят в золотой фонд советского кинематографа.

В 1961 году Тодоровский и Чередниченко развелись. Актриса вернулась к первому мужу, но примирение было коротким — с Переверзевым она прожила вместе всего полтора года.

Чередниченко снялась в популярных советских фильмах «Матрос Чижик», «Олекса Довбуш», «Душечка», «Подсолнухи» (совместно с Италией). Ее послендней работой в кино стала небольшая роль секретарши авиаконструктора Туполева в картине «Поэма о крыльях» (1979 год).

Надежда Чередниченко в фильме "Матрос Чижик"

Последние годы жизни Надежда Илларионовна жила в США.

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