ГПУ объявила подозрение главарю "ЛНР" Пасечнику

Политика

Главарю террористической организации «ЛНР» Леониду Пасечнику сообщили о новом подозрении. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Сообщено о новом подозрении главарю террористической организации „ЛНР“ Леониду Пасечнику по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258−3 (руководство террористической организацией) УК Украины», — написала она.

По словам Сарган, следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением так называемого «народного совета ЛНР» № 753 гражданин Украины с его согласия назначен «исполняющим обязанности руководителя ЛНР». В сентябре-октябре 2018 года он подал в так называемую «центральную избирательную комиссию ЛНР» заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого «главы ЛНР». 1 октября 2018 года его заявление удовлетворено и зарегистрировано в качестве кандидата на пост главы террористической организации «ЛНР».

Пресс-секретарь отметила, что по результатам проведенных вопреки действующему законодательству на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области 11 ноября 2018 года так называемых «выборов» избран «главой ЛНР».

Сарган уточнила, что Пасечник совершает незаконные действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти «ЛНР» и деятельности так называемой «народной милиции ЛНР». Он совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской Федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию и создает условия для функционирования вооруженных подразделений «ЛНР».

Как писали «ФАКТЫ», не так давно главари террористических «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник побывали в Москве, чтобы встретиться с новым куратором Кремля по Донбассу.

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