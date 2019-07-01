Полиция в Гонконге взяла штурмом здание парламента (фото, видео)

Мир

В понедельник, 1 июля, полиция Гонконга взяла штурмом здание законодательного собрания, которое ранее в этот день было захвачено сотнями демонстрантов. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Как сообщает китайская газета South China Morning Post, на данный момент 54 человека были доставлены в больницы с травмами. Это демонстранты — 38 мужчин и 16 женщин. Три человека находятся в очень тяжелом состоянии.

Перед тем, как пойти на штурм здания, полицейские расчистили от протестующих площадь перед законодательным собранием. Они расстреливали демонстрантов зарядами с перечным газом. Люди пытались защитить себя, раскрыв зонтики.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже полмесяца. В один из дней в них приняли участие 2 миллиона человек.

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