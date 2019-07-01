Разгромленная во Львове сборная Сербии получила нового главного тренера

Спорт

Оппонент сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 команда Сербии, потерпевшая разгромное поражение от подопечных Андрея Шевченко на «Арене Львов», представила нового главного тренера. Место отправленного в отставку Младена Крстаича занял 66-летний серб Любиша Тумбакович.

Еще в начале июня специалист возглавлял сборную Черногории, но был уволен со своего поста после того, как под натиском сербских фанатских группировок отказался руководить командой в матче со сборной непризнанного официальным Белградом Косово (1:1).

Отметим, что за свою богатую тренерскую карьеру Любиша Тумабкович также работал наставником «Обилича», «Партизана», греческого АЕКа, «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, а также китайских клубов «Шаньдун Лунэн», «Стил Азин» и «Ухань Чжоэр».

Новый наставник сборной Сербии дебютирует на тренерской скамье «белых орлов» 7 сентября в отборочном матче чемпионата Европы против Португалии на белградском стадионе Райко Митич.

Напомним, что турнирное положение в группе В, из которой в финальную стадию Евро-2020 выйдут две лучшие команды, выглядит так: 1. Украина — 10 очков (4 матча); 2. Люксембург — 4 (4); 3. Сербия — 4 (3); 4. Португалия — 2 (2); 5. Литва — 1 (3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины после побед над Сербией и Люксембургом поднялась в топ-25 рейтинга ФИФА.

Фото reprezentacija. me

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