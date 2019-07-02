Футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Брюгге»

Спорт

Футболист сборной Украины Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», продолжит карьеру в составе вице-чемпиона Бельгии «Брюгге». По информации hln.be, 24-летний защитник уже прибыл в Бельгию для прохождения медосмотра и заключения контракта.

Ранее Соболь на правах аренды защищал цвета донецкого «Металлурга», «Металлиста», «Зари» и пражской «Славии». Прошлый сезон он провел в составе чешского «Яблонца» (27 матчей, один гол, три результативные передачи). В футболке сборной Украины сын экс-футболиста запорожского «Торпедо»" и «Зирки» Александра Соболя сыграл 11 поединков.

Если переход состоится, то Эдуард станет пятым игроком сборной Украины в бельгийском чемпионате. Как известно, в «Генте» выступают Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, а в «Генке» — Руслан Малиновский, который, правда, вскоре может перебраться в один из итальянских клубов.

Кстати, Соболь-младший второй сезон подряд может противостоять в еврокубках киевскому «Динамо». Как известно, «Брюгге» — потенциальный оппонент «бело-синих» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а в 2018-м футболист играл против команды Хацкевича в Лиге Европы в составе «Яблонца».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок сборной Украины будет выступать в итальянской серии А.

Фото ffu.ua



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